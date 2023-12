Alligatoah mit neuer Single “So raus” feat. Fred Durst

Von Musiker Alligatoah fehlt seit seinem Tourabschluss Konzert in der Kölner LANXESS Arena weiterhin jede Spur (wir berichteten). Und dennoch ist am gestrigen Sonntag von ihm eine neue Single mit dem Titel “So raus” featuring Fred Durst erschienen. Es ist eine Ode an das “Aus der Zeit fallen” und überrascht mit Crossover-Sounds.

In dem neuen Video ist ein untröstlicher BattleBoi Basti zu sehen, der angerührt in den Hinterlassenschaften seines langjährigen Wegbegleiters stöbert und dabei auf eine Liste stößt, die den Titel „Alligatoah’s last wishes“ trägt. Verzeichnet ist darauf lediglich eine einzige Notiz: „Fred Durst Feature“. Prompt wirft der BattleBoi seinen Computer an, generiert mithilfe modernster AI-Software einen Song — und der klingt tatsächlich wie das Ergebnis einer gemeinsamen Studiosession von Alligatoah und Fred Durst. Doch damit nicht genug: Im hinteren Teil des Videos macht BattleBoi Basti durch Zufall noch eine zweite Entdeckung. Auf einem Datenträger findet er authentisches Bildmaterial, das Alligatoah mit Fred Durst zeigt — in einem Studioraum.

Auch erscheint im Video eine Sequenz in der man eine Tracklist sieht. Zwar ohne Songtitel. Aber vielleicht ein Hinweis für mehr Output. Oder ein weiteres Verwirrspiel.

