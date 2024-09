Am 1. Oktober 2022, also vor knapp zwei Jahren, veröffentlichte das Label Phobia Records die Split-LP von Alteri (Köln) und Gränslandet (Kristinehamn, Schweden). Erstere spielen erstklassigen Blackened Crust mit Death-Metal-Einschlag und die Schweden garnieren D-Beat. Wie das Label passend schreibt: “Soundtrack for dark cold autumn days”.

© Alteri / Gränslandet split LP

Alteri präsentiere wie immer ihre Mischung aus Blackened Crust mit dem Schuss Death Metal. Die Vocals schwanken im Growl-Bereich und sind daher mal höher, aber auch häufig tief. Songs wie “Spiegelevidenz” spiegeln die Abwechslung durchaus wieder. Einige melodiöse Momente gibt es ebenfalls, aber solche zum Haareschütteln. “Panopticon” beginnt verhältnismäßig ruhig für dieses Genre, der Song befreit sich allerdings und wird rasanter. Allerdings gibt es einige Sludge-ähnliche Momente. Genau wie zu Beginn vom letzten Alteri-Song “Ave Pati”.

Gränslandet machen dort weiter, wo Alteri mit den Sludge-Aspekten aufgehört und präsentieren uns so “Religions Of War”. D-Beat mit wenig Angst vor Einflüssen aus anderen Genres. “Historiens Mantra” (Das Mantra der Geschichte) ist der längste Track auf dem Album mit knapp über sechs Minuten. “Var Nöjd” (Seien Sie zufrieden) kommt direkt danach mit etwas mehr als fünf Minuten.

Beide Bands bieten eine gute Abwechslung und sind nicht so festgefahren in ihrem Genre. Was ich sehr angenehm finde. Die Aufnahmequalität ist bei Gränslandet okay, aber sehr krachig. Weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Vielleicht aber auch zu verwöhnt vom glattgebügelten Sound der populären Metal-Bands, die ich ja auch höre. Schöne Split und gute Wahl der Bands.

Phobia Records

VÖ: 1. Oktober 2022