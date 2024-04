Ancst veröffentlichen “armed with despise” vom neuen Album “Culture of Brutality”

Von der Band Ancst erschien dieser Tage der neue Song “Armed with Despise” vom neuen Album “Culture of Brutality”, welches am 3. Mai 2024 via Yenohala Tapes/ Lifeforce Records erscheinen wird. Es ist der einzige Song, der vorab zu hören sein wird. Mit ihrem vierten Studioalbum kehrt die Band zu ihren Wurzeln zurück und bläst einem eine Mischung aus metallischem Hardcore, Crust, Scramz und Sludge sowie Grindcore und Death Metal um die Ohren. Das Video ist weiter unten zu sehen.

© Ancst – Culture of Brutality

ANCST on tour:

26.04. – Rosenkeller, Jena, Germany

27.04. – Emil, Zittau, Germany

04.05. – Neue Zukunft, Berlin, Germany

08.05. – Goldgrube, Kassel, Germany

09.05. – Zeckentempel, Leipzig, Germany

10.05. – Immerhin, Würzburg, Germany

11.05. – AK40, Suhl, Germany

14.05. – EKH, Wien, Austria

15.05. – Dopamin, Budapest, Hungary

16.05. – AKC Attack, Zagreb, Croatia

17.05. – Astro Club, Fontanafredda, Italy

18.05. – Live Stage, Innsbruck, Austria

19.05. – Rössli Bar, Bern, Switzerland

21.05. – Ebrietas, Zürich, Switzerland

22.05. – Juha West, Stuttgart, Germany

23.05. – P8, Karlsruhe, Germany

24.05. – Halle am Rhein, Köln, Germany

25.05. – B58, Braunschweig, Germany

CULTURE OF BRUTALITY out May 3rd

Share this: Twitter

Facebook

More

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

WhatsApp

Mastodon