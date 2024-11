Arch Enemy kündigen „Blood Dynasty“ Tour 2025 mit Eluveitie, Amorphis und Gatecreeper an

Die Melodic-Death-Metaller Arch Enemy kündigen eine ausgiebige „Blood Dynasty“ Tour 2025 zusammen mit den Metalbands Eluveitie, Amorphis und Gatecreeper an. Der Ticketverkauf für die Europa-Headliner-Tour beginnt am Mittwoch, 27. November, um 10 Uhr.

Michael Amott kommentiert die Tourankündigung:

„Nur drei Wochen nach Abschluss unserer bisher erfolgreichsten Europatour freuen wir uns, Einzelheiten zur ARCH ENEMY 2025-Tour bekannt zu geben! Wir können es kaum erwarten, mit AMORPHIS, ELUVEITE und GATECREEPER als Support für die Tour einzuheizen!“

EUROPEAN BLOOD DYNASTY 2025 TOUR

ARCH ENEMY

W/ AMORPHIS / ELUVEITIE

GATECREEPER

10.10.2025 Stuttgart (DE) – Schleyerhalle

11.10.2025 Frankfurt am Main (DE) – Jahrhunderthalle

12.10.2025 Munich (DE) – Zenith

14.10.2025 Budapest (HU) – Barba Negra

15.10.2025 Vienna (AT) – Gasometer

17.10.2025 Berlin (DE) – Columbiahalle

18.10.2025 Prague (CZ) – Sportovni Hala Fortuna

19.10.2025 Gliwice (PL) – PreZero Arena Gliwice

21.10.2025 Zurich (CH) – The Hall

22.10.2025 Milan (IT) – Alcatraz

23.10.2025 Lyon (FR) – Radiant-Bellevue

25.10.2025 Madrid (ES) – Vistalegre

27.10.2025 Paris (FR) – Zenith

28.10.2025 Amsterdam (NL) – AFAS Live

30.10.2025 Wolverhampton (UK) – Civic Hall

31.10.2025 Manchester (UK) – O2 Apollo

01.11.2025 London (UK) – Eventim Apollo

03.11.2025 Esch sur Alzette (LU) – Rockhal

04.11.2025 Brussels (BE) – Ancienne Belgique

05.11.2025 Leipzig (DE) – Haus Auensee

07.11.2025 Gothenburg (SE) – Partille Arena

08.11.2025 Stockholm (SE) – Annexet

10.11.2025 Helsinki (FI) – Ice Hall

12.11.2025 Oslo (NO) – Sentrum Scene

13.11.2025 Copenhagen (DK) – Poolen

14.11.2025 Hannover (DE) – Swiss Life Hall

15.11.2025 Duesseldorf (DE) – Mitsubishi Electric Hall

Das 12. Studioalbum von ARCH ENEMY, „Blood Dynasty“, erscheint am 28. März 2025 über Century Media Records. Das Album enthält 11 neue Titel.

Trackliste „Blood Dynasty“

Dream Stealer

Illuminate the Path

March of the Miscreants

A Million Suns

Don’t Look Down

Presage

Blood Dynasty

Paper Tiger

Vivre Libre

The Pendulum

Liars & Thieves

ARCH ENEMY line-up

Alissa White-Gluz – Vocals

Michael Amott – Guitars

Joey Concepcion – Guitars

Sharlee D’Angelo – bass

Daniel Erlandsson – drums