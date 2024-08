Arch Enemy mit neuer Video-Single “Dream Stealer”

Arch Enemy hauen vor ihrer Co-Headliner-Tour mit In Flames, die unter dem Namen “Rising From The North” firmiert, eine neue Video-Single mit dem Titel “Dream Stealer” raus. Es ist die erste neue Musik seit ihrem letzten Studioalbum “Deceivers”, das im August 2022 erschienen ist.

Michael Amott sagt über die neue Single:

“First new Arch Enemy song we release in a little while and it feels good to be back! It was a blast working on ‘Dream Stealer’ in the studio, this song just has the high energy and twisted atmosphere that makes it so fun to play! Crank it up, loud and heavy! Metal is immortal!”

© Arch Enemy – Dream Stealer (Artwork)

Dream Stealer wurde von Jens Bogren gemischt und von Tony Lindgren in den Fascination Street Studios gemastert. Das Video wurde von Patric Ullaeus gedreht und produziert.

Im Oktober geht die Band auf “Rising From The North” Co Headline-Tour mit In Flames.

Europe Co-Headliner Tour with In Flames & Soilwork

3-Oct-2024: UK – Glasgow, O2 Academy

4-Oct-2024: UK – Manchester, Manchester Academy

5-Oct-2024: UK – Birmingham, O2 Academy

6-Oct-2024: UK – London, Eventim Apollo Hammersmith

8-Oct-2024: France – Paris, Zenith

9-Oct-2024: Luxembourg – Esch-sur-Alzette, Rockhal

11-Oct-2024: Germany – Hamburg, Sporthalle

12-Oct-2024: Germany – Düsseldorf, Mitsubishi Electric Hall

13-Oct-2024: Netherlands – Den Bosch, Mainstage

15-Oct-2024: Switzerland – Zurich, The Hall

16-Oct-2024: Italy – Milan, Alcatraz

18-Oct-2024: Germany – Stuttgart, Schleyer-Halle

19-Oct-2024: Germany – Frankfurt am Main, Jahrhunderthalle

20-Oct-2024: Germany – Munich, Zenith

22-Oct-2024: Austria – Vienna, Gasometer

23-Oct-2024: Hungary – Budapest, Barba Negra

25-Oct-2024: Czech Republic – Prague, Sportovni Hala Fortuna

26-Oct-2024: Germany – Dresden, Messe

27-Oct-2024: Germany – Berlin, Velodrom

29-Oct-2024: Norway – Oslo, Spektrum

31-Oct-2024: Sweden – Malmö, Malmö Arena

1-Nov-2024: Sweden – Gothenburg, Scandinavium

2-Nov-2024: Sweden – Stockholm, Hovet

3-Nov-2024: Sweden – Sundsvall, Nordichallen

5-Nov-2024: Finland – Helsinki, Ice Hall

Album “Deceivers” (2022):

https://archenemy.lnk.to/Deceivers