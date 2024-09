As I Lay Dying kündigen Album “Through Storms Ahead” an, releasen neue Single “We Are The Dead”

Mit der neuen Single “We Are The Dead” featuring Alex Terrible (Slaughter To Prevail) und Tom Barber (Chelsea Grin, Darko) hauen As I Lay Dying einen neuen Song raus. Das Stück wird auf dem kommenden Studioalbum “Through Storms Ahead” zu finden sein, welches am 15. November 2024 via Napalm Records erscheint. Das Musikvideo zum Track befindet sich weiter unten. Eine Europa-Tour mit unter anderem Caliban und Decapitated startet am Release-Tag.

Gitarrist Phil Sgrosso äußert sich zu dem Track und dem Video:

“‘We Are The Dead’ repräsentiert das brutalere Terrain unseres neuen Albums und hebt unsere thrashigeren Tendenzen hervor, die wir immer noch gerne in unseren melodischeren Sound mischen. Ich denke, wir sind in Sachen Aggressivität noch nie so fies geworden, und wer könnte besser zu uns passen als zwei der Besten des Deathcore, Alex Terrible von Slaughter to Prevail und Tom Barber von Chelsea Grin. Ein großes Lob an unseren dritten Video-Kollaborateur Tom Flynn, der mit uns eingestiegen ist und ein weiteres visuell kreatives Unterfangen für den Track durchgezogen hat.”

© As I Lay Dying – Through Storms Ahead (Artwork)

Through Storms Ahead tracklisting:

Taken From Nothing

Permanence

A Broken Reflection

Burden

We Are The Dead (feat. Alex Terrible, Tom Barber)

Whitewashed Tomb

Through Storms Ahead

The Void Within

Strength To Survive

Gears That Never Stop

The Cave We Fear To Enter

THROUGH STORMS AHEAD EUROPE 2024

AS I LAY DYING

w/ Caliban, Decapitated, Ov Sulfur

15.11.24 DE – Würzburg / Posthalle

16.11.24 CZ – Prague / Sasazu

18.11.24 SE – Gothenburg / Film Studios

19.11.24 NO – Oslo / Rockefeller

21.11.24 FI – Helsinki / Kulttuuritalo

23.11.24 SE – Stockholm / Fållan

24.11.24 DK – Copenhagen / Amager Bio

25.11.24 DE – Berlin / Uber Eats Music Halle

26.11.24 PL – Warsaw / Progresja

27.11.24 HU – Budapest / Barba Negra

28.11.24 AT – Vienna / Gasometer

29.11.24 DE – Munich / Zenith

30.11.24 IT – Milan / Alcatraz

01.12.24 IT – Rome / Orion

03.12.24 CH – Zürich / Xtra

04.12.24 FR – Lyon / Transbordeur

05.12.24 ES – Barcelona / Razzmatazz

06.12.24 ES – Madrid / Riviera

08.12.24 FR – Paris / Trianon

09.12.24 DE – Saarbrücken / E-Werk

10.12.24 BE – Brussels / AB

11.12.24 NL – Amsterdam / Melkweg

13.12.24 DE – Hamburg / Inselpark Arena

14.12.24 DE – Leipzig / Haus Auensee

(Caliban & Decapitated to rotate depending on market)