As The World Dies veröffentlichen Split-Single mit Memoriam

Die beiden Bands As The World Dies und Memoriam veröffentlichen Split-Single. Erstgenannte Gruppe wird von dem Briten Scott Fairfax (Memoriam) ebenfalls be- und angetrieben. “I Am The One” stammt von As The World Dies und stammt vom zweiten Studioalbum. Der Track wird als digitale Single, aber auch streng limitiert auf Vinyl als 7inch Split-Single, gemeinsam mit dem brandneuen und sehr emotionalen Memoriam Song “Endless Rain (a song for Jim)” veröffentlicht.

© As The World Dies – Memoriam – Split (Artwork)

Am Freitag, dem 29. September 2023, starb Frank Healys Sohn James im Alter von nur 32 Jahren plötzlich im Schlaf an einem angeborenen Herzfehler. Von diesem Tag an regnete es in den folgenden drei Wochen fast jeden Tag. Scott war ein guter Freund von James, und diese Nachricht und der nicht enden wollende Regen stürzten Scott in eine Depression. Er komponierte „Endless rain (a song for Jim)“, während er an seinen Bandkollegen dachte, während er den Regen bei Riff Central beobachtete. Als Frank den Song hörte, beschloss er, ihn bei der Beerdigung seines Sohnes zu spielen. Es ist ein bleibender und liebevoller Tribut von Memoriam an einen Sohn, Bruder, Freund, der viel zu früh von uns gegangen ist.

Mastermind Scott Fairfax kommentiert:

“Dieser Release hat zwei Seiten mit zwei sehr unterschiedlichen Bedeutungen: Die Memoriam Seite ist ein gefühlvoller, emotionaler Instrumentalsong, den ich an einem dunklen Ort geschrieben habe, als es 3 Wochen lang nicht aufgehört hat zu regnen! Die andere Seite ist As The World Dies, die erste Veröffentlichung auf Reaper, was an sich schon aufregend ist. Dies ist ein ganz anderes Biest, ein episches und weitläufiges Stück mit Lyrics, die von einem einsamen Überlebenden einer Apokalypse handeln, und seinen Kämpfen auf der Suche nach einem Ausweg aus seinem Albtraum,

Beide Tracks wurden von mir selbst produziert und aufgenommen, und von Anthony Wall gemastert.”

Die streng limitierte Vinyl-Single ist ab sofort im REAPER-Online-Shop erhältlich.

https://www.reaper-entertainment.com/products?fulltext=Memoriam

Weitere Infos zum neuen AS THE WORLD DIES Album folgen in Kürze!

AS THE WORLD DIES sind:

Scott Fairfax – lead guitars/keyboards

Darren Mcgillivray – guitars

Chris Mcgrath – drums

Bill Richmond – bass

Jay Price – vocals

Discography:

Agonist (2022)