Asinhell teilt das Video „Impii Hora“

Asinhell, die Band bestehend aus Michael Poulsen von Volbeat, Marc Grewe (Insidious Disease, ex-Morgoth) und Morten Toft Hansen (Raunchy) teilt das Video zum Titelsong „Impii Hora“. Das Debütalbum der Gruppe wurde am 29. September 2023 über Metal Blade veröffentlicht. Heute hat die Band das Video zum Titeltrack veröffentlicht. Sieh es dir weiter unten an.

Das Video erscheint zum einjährigen Jubiläum der Albumveröffentlichung. Das Filmmaterial wurde während der jüngsten Europatournee der Band in Berlin gedreht.

„Es bedeutet auf Latein ‚Ungöttliche Stunde‘ und das Lied handelt von all diesen bösen, abscheulichen und schrecklichen Taten, die in dieser Ungöttlichen Stunde begangen werden“, erzählt Poulsen über den Titel. „Es ist definitiv ein antireligiöses Lied. Grundsätzlich sind wir keine Kirchgänger, aber andererseits respektiere ich Menschen, die an etwas glauben, vollkommen. Aber Religion ist für mich die Unterdrückung, die mit der Zugehörigkeit zur Kirche einhergeht. Das ist das Unterdrückende, nicht der Glaube an irgendeinen höheren, heiligen Geist. Für mich geht es bei dem antireligiösen Kram eher darum, was die Menschen den Gläubigen angetan haben – sie versuchen, die Menschen zu manipulieren, damit sie ihnen folgen, was eine autokratische Sache ist.“