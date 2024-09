Bela B Felsenheimer (Die Ärzte) kommt auf “Fun”-Lese-Tour

Am 27. Januar 2025 erscheint von Bela B der neue Roman mit dem Titel “Fun”. Sein Verlag (Penguin) kündigt das 304-Seiten-Buch so an: „Fünf Musiker, drei Konzerte, eine Stadt in der Provinz. Eine Woche im Leben der erfolgreichen Band nbl/nbl. Eine Woche, nach der nichts mehr so ist, wie es war.“

Fun von Bela B Felsenheimer (© Penguin Randomhouse)

Auch auf Lesereise soll es gehen. Ab März 2025 tourt der Die Ärzte Drummer durch die Lande und begonnen wird in Berlin.

BELA B FELSENHEIMER – FUN 2025

30.03.25 – Berlin – RBB Sendesaal

31.03.25 – München – Deutsches Theater

05.04.25 – Frankfurt a. M. – Alte Oper

06.04.25 – Mannheim – Nationaltheater/Altes Kino Franklin

07.04.25 – Köln – Flora

08.04.25 – Nürnberg – Meistersingerhalle

15.04.25 – Leipzig – Gewandhaus

25.04.25 – Hamburg – Deutsches Schauspielhaus

26.04.25 – Rostock – Volkstheater

27.04.25 – Dresden – Staatsschauspiel

29.04.25 – Graz (AT) – Orpheum

30.04.25 – Wien (AT) – Volkstheater

05.05.25 – Basel (CH) – Volkshaus

06.05.25 – Zürich (CH) – Volkshaus

13.05.25 – Stuttgart – Theaterhaus

16.05.25 – Mainz – Staatstheater

07.06.25 – Kassel – Staatstheater

08.06.25 – Beverungen – Orange Blossom Special Festival

https://www.bela-b.de/fun