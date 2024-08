Bela B Felsenheimer (Die Ärzte) kündigt neues Buch “Fun” an

Von dem Musiker Bela B Felsenheimer (Die Ärzte) gibt es im kommenden Jahr einen neuen Roman namens “Fun”. Er handelt von fünf Musikern, drei Konzerten, in einer Stadt in der Provinz. Eine Woche im Leben der erfolgreichen Band nbl/nbl. Eine Woche, nach der nichts mehr so ist, wie es war. Das Buch wird etwas mehr als dreihundert Seiten haben, am 27. Januar 2025 im Heyne Verlag mit der ISBN 978-3-453-27513-3 erscheinen. Eine Lesereise ist in Planung.

Fun von Bela B Felsenheimer (© Penguin Randomhouse)