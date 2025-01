Better Lovers – Highly Irresponsible CD Kritik

Better Lovers veröffentlichten ihr Debütalbum „Highly Irresponsible“ am 25. Oktober über SharpTone Records. Die Band besteht aus ehemaligen Mitgliedern von Every Time I Die (Jordan Buckley, Stephen Micciche und Clayton Holyoak) und The Dillinger Escape Plan (Greg Puciato) sowie einem aktuellen Mitglied von Fit For An Autopsy und Produzenten (Will Putney).

© Better Lovers – Highly Irresponsible

Better Lovers existierten von 20 Monaten noch nicht einmal und haben zwei Tourneen durch Nordamerika und zwei in Übersee gemacht. Spielten auf bekannten, europäischen Festivals und konnten schnell Fans für sich gewinnen.

Über das Album spricht Jordan weiter: „Das Schreiben und Aufnehmen unseres ersten Albums war etwas chirurgischer als bei der EP, aber es fehlte ähnlich an Zurückhaltung. Beim Schreiben dieser Pressemitteilung fühle ich mehr Druck als den ganzen Winter in Wills Studio. Ich konnte jeden Tag aufwachen und den Meistern dabei zusehen, wie sie ihr Handwerk perfektionierten. Ich war ein Schüler. Es war ein Spielplatz. Alles war lustig. Wir konnten die Gedanken des anderen lesen. An manchen Stellen haben wir sogar unsere eigene Sprache erfunden. Ich wusste nicht, ob ich meinen engsten Freunden beim Schreiben von Musik zusah oder ob ich sah, wie die Musik uns benutzte, um zu existieren. Die Stimme in meinem Kopf, die mich warnte, wie unverantwortlich es sei, wieder auf diesen Stier aufzuspringen, war verschwunden. Ersetzt durch schlechte Ideen, Insiderwitze und eine wiederentdeckte Liebe dafür, beim Schreiben von Songs mitzuhelfen, die nach nichts anderem klingen. Menschen und Tiere sind gleichermaßen darauf programmiert, für das, was sie lieben, wilde Dinge zu tun. Höchst verantwortungslose Dinge. Und wir lieben, was wir geschaffen haben. Wir wissen, dass Sie das auch tun werden.”

Greg Puciato fügt hinzu: „Neues Album. Das erste in voller Länge. Das ist eine typische Aussage, aber wir freuen uns, es endlich herauszubringen. Jeder hat wirklich sein Bestes in das Album eingebracht und das Beste aus jedem herausgeholt, und das gilt auch für alle hinter den Kulissen. Ich bin ehrlich gesagt einfach nur glücklich, dass ich das Wort ‚Kumpel‘ in einen Song eingebaut habe.“

Will Putney hingegen ist in einer Doppelrolle in der Band. Als Gitarrist und als Produzent, dazu erklärt er: „Bandmitglied und Produzent zu sein, ist für Better Lovers tatsächlich ein echter Vorteil. Wir sind so genau auf das eingestellt, was wir tun wollen, und unser kreativer Prozess ist so synchron und natürlich, dass wir bei der Arbeit an Musik selten gegen eine Wand stoßen. Meine Rolle besteht darin, die Energie der Band so einzufangen, wie sie klingen soll: eine Band, die auf Hochtouren läuft.“

Schon beim Album-Opener “Lie Between The Lines” wird einem der wahre Kern dieser Aussagen in mehrfacher Hinsicht bewusst. Ebenso die Mischung an Musikern, die hier agieren und eine gewisse Ähnlichkeit zu den Bands, aus denen sie kommen oder kamen, ist ebenfalls nicht abzusprechen. Allerdings keine Kopie ebenjener, sondern etwas ganz Eigenes.

Das zieht sich wie ein roter Faden durch die zehn Stücke, die wir hier in rund 35 Minuten vorgesetzt bekommen. Keine Langeweile, immer wieder etwas Neues zu entdecken und sogar den einen oder anderen melodischen Moment gibt es ebenfalls.

Eine Platte, die Spaß macht und nach mehr schreit.

Better Lovers

Highly Irresponsible

Sharptone Records

25. Oktober 2024