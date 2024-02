BHZ: Pablo „Dead Dawg“ Grant ist tot

Vor kurzem sagte die Gruppe BHZ ihre komplette Tour ohne Angabe von Gründen ab. Heute wurde bekannt gegeben, dass das Mitglied Pablo Grant, auch bekannt unter seinem Künstlernamen Dead Dawg, im Alter von 26 Jahren verstorben ist. Nicht nur als Musiker, sondern auch als Schauspieler unter anderem in „Bibi & Tina“ und „Polizeiruf 110“ war er erfolgreich.

Das Statement zur Toursabsage aber auch das heutige Statement gibt es nachfolgend.

„Pressemitteilung der Familie

Der Künstler, Schauspieler, Musiker und Teil von BHZ, Pablo Grant, ist am 6. Februar unerwartet im Alter von 26 Jahren an den Folgen einer Thrombose verstorben. Die Familie und Freunde des Verstorbenen sind untröstlich und bitten bis auf Weiteres darum, die Privatsphäre zu respektieren und in dieser schweren Zeit von Kontaktaufnahme abzusehen.

Wir danken allen Fans, die Pablos künstlerischen Weg über die Jahre begleitet und unterstützt haben.“

Rest in Peace und unser Beileid an alle Trauernden.

