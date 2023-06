Billy Talent kündigen “Live At Festhalle Frankfurt” an

Billy Talent kündigen ein Live-Album namens “Live At Festhalle Frankfurt” an, das am 16. Juni 2023 via Warner Music erscheint. Dabei handelt es sich um ihr erstes Live-Album seit 15 Jahren („666“) und ist hierzulande entstanden. Das ausverkaufte Konzert in der Festhalle Frankfurt im November vergangenen Jahres wird am 16. Juni 2023 als „Live at Festhalle Frankfurt“ digital und als Doppel-CD erscheinen, eine Vinyl-Version ist für Ende September in Planung und kann schon jetzt vorbestellt werden.

Das neue Live-Album – produziert von Billy Talents Ian D’sa und abgemischt von Juno-Award-Gewinner Eric Ratz – ist mit 21 Hits aus der gesamten Karriere der Band voll bis oben hin. Nach der Veröffentlichung von „Live at Festhalle Frankfurt“ werden Billy Talent mehrere Live-Videos von der Show teilen, die in einem kompletten Konzertfilm münden. Der Film, bei dem Dennis Dirksen Regie führte, wird im Herbst seine Premiere feiern.

Billy Talent – Live At Festhalle Frankfurt (© Warner Music)

TRACKLISTING

Devil In a Midnight Mass (Live) This Suffering (Live) I Beg to Differ (This Will Get Better) (Live) Afraid of Heights (Live) Perfect World (Live) Hanging Out With All The Wrong People (Live) Try Honestly (Live) Pins and Needles (Live) Rusted From the Rain (Live) Saint Veronika (Live) The Wolf (Live) Diamond on a Landmine (Live) End of Me (Live) Surrender (Live) Forgiveness I (Live) Reckless Paradise (Live) Surprise! Surprise (Live) Fallen Leaves (Live) Devil On My Shoulder (Live) Viking Death March (Live) Red Flag (Live)