Blackout Problems x Lake Malice veröffentlichen Video zu „Quicker Than Death“

Seit dem 02.10.24 sind Blackout Problems mit ihrem aktuellen Album „Riot“ bereits auf Tour. Als Support ist das britische Duo Lake Malice mit dabei. Kurz vor dem Tourstart hatten die beiden Bands ihre gemeinsame Single „Quicker Than Death“ veröffentlicht, die bei den Shows jeden Abend gemeinsam performt wird. Derzeit sind beide Bands gemeinsam in Großbritannien auf Tour, ihren großen Abschluss findet die RIOT-Tour am 07.12. in München in der Muffathalle.

© Blackout Problems x Lake Malice – Quicker Than Death (Artwork)

Heute erscheint das Musikvideo zu „Quicker Than Death“. Blackout Problems-Sänger Mario Radetzky dazu:

„Die RIOT-Tour ist in vollem Gange, und wir haben mit unseren neuen Freunden von Lake Malice die beste Zeit. Jeden Abend haben wir unseren gemeinsamen Song zusammen live gespielt, inzwischen in bereits fast zehn Ländern. Da wir nehmen unseren Tour To-Dos, Soundchecks und Setups eindeutig noch nicht genug zu tun hatten, beschlossen wir unterwegs auch noch ein Musikvideo zum Song zu drehen. So verwandelte sich ein Backstage in ein provisorisches Filmstudio, und mit dem Ergebnis sind wir überaus glücklich! Ein großer Shoutout an Paul Ambrusch, der unsere Vision für das Video perfekt eingefangen und geschnitten hat.“

Nach der Tour spielen Blackout Problems kommendes Jahr u.a. beim Green Juice und Open Flair Festival.

BLACKOUT PROBLEMS x LAKE MALICE – „Quicker Than Death“ Musikvideo:

„RIOT Tour 2024“

12.11.24 UK – Leeds, Key Club

13.11.24 UK – Manchester, Academy 3

14.11.24 UK – Nottingham, Rescue Rooms

15.11.24 UK – London, The Dome

16.11.24 UK – Bristol, Thekla

07.12.24 GER – München, Muffathalle