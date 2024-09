Bleeding Through veröffentlichen neue Single „Dead But So Alive“

Die Metalcore-Giganten aus Südkalifornien BLEEDING THROUGH haben eine brandneue Single herausgebracht: „Dead But So Alive“, jetzt bei SharpTone Records erhältlich.

Sänger Brandan Schieppati kommentiert das Lied wie folgt:

„Dead But So Alive ist für mich ein eher persönlicher Song. Ich kämpfe mit meiner bipolaren Störung und das ist etwas, worüber ich in meinem Leben sehr offen spreche. Dieses Lied handelt vom Alltag und der manchmal hässlichen Seite einer psychischen Erkrankung. Ich brauche ein starkes Unterstützungssystem um mich herum, um dieses Leben zu leben, und ich habe meine Familie und eine großartige Band um mich, die mir das Gefühl geben, so lebendig zu sein, wenn ich mich manchmal so tot fühle.“

https://bfan.link/dead-but-so-alive

© Bleeding Through – Dead But So Alive (Artwork)