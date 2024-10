Blind Channel veröffentlicht Doku „Blind Channel: After Dark Side“ und kündigt Pause auf unbestimmte Zeit an

Die finnische Metal-Band Blind Channel veröffentlicht im Dezember eine Dokumentation namens „Blind Channel: After Dark Side“ und kündigt eine Pause auf unbestimmte Zeit an. Die Doku wird über Yle Areena erscheinen. Im September erschien ihr Boyband-Cover „Everbody (Bloodbros Back)“ auf allen Streaming-Plattformen. Nun kündigen die Finnen eine Doku an, die nach ihrer erfolgreichen Single „Dark Side“ benannt wurde.

In fünf verschiedenen Episoden wird die Dokumentation die Strapazen des Tourlebens und des Musikmachens aufzeigen, während die Band gleichzeitig nach internationalem Erfolg strebt. Die Serie wird auf Yle Areena (der VOD-Plattform von Yle) veröffentlicht und ist weltweit für sechs Monate (bis zum 16. Juni 2025) verfügbar.

Die Dokumentation wird auch für eine Weile der letzte Inhalt der Band sein: Blind Channel werden nach 2024 eine Pause einlegen, mit dem klaren Ziel, sich auf die Zukunft zu konzentrieren – wann sie zurückkommen werden, ist derzeit noch unklar.

Die Band sagt über die Dokumentation und ihre bevorstehende Pause:

„In den letzten 4 Jahren haben wir mehr erlebt, als wir uns je hätten träumen lassen. Nach zwei kompletten Studioalben und 300 Shows auf der ganzen Welt ist es Zeit, die Kerze auszublasen, bevor sie an beiden Enden abbrennt. Wir haben beschlossen, nach Ende 2024 eine Pause einzulegen, nicht sicher, wie lange, aber es ist Zeit, einen Schritt zurückzutreten und darüber nachzudenken, was die Zukunft bringt. Zum Glück wurde der Wahnsinn der letzten Jahre gründlich und sorgfältig dokumentiert: Die Dokumentation „After Dark Side“ erscheint im Dezember. Sie ist ein brutal ehrlicher Überblick über die wildesten Jahre der Band, den Alltag der Bandmitglieder, die Höhen und Tiefen – alles. Vor der Pause könnt ihr uns live auf unserer zweiwöchigen Tour in Großbritannien und natürlich auf unserer außergewöhnlich seltenen Clubtour durch Finnland im November/Dezember sehen. Unser demütigster Dank gilt unseren Fans für all Ihre Unterstützung im Laufe der Jahre. Was für eine Reise es war.“

Die letzten Möglichkeiten, die Band nochmal live zu erleben sind folgende:

November: Levi Hullu Poro Areena November: Jyväskylä Paviljonki (John Smith Frozen Festival) Dezember: Tampere Pakkahuone Dezember: Lahti Möysän Musaklubi Dezember: Helsinki Tavastia (keine Altersbeschränkung) Dezember: Helsinki Tavastia (ab 18) Dezember: Kouvola Pato Arena Dezember: M/S Victoria Dezember: Hämeenlinna, Painohalli Dezember: Oulu Tullisali

© Blind Channel Final Emotions Tour 2024

Blind Channel line-up:

Joel Hokka – Vocals

Niko Vilhelm Moilanen – Vocals

Joonas Porko – Guitar

Olli Matela – Bass

Tommi Lalli – Drums

Aleksi Kaunisvesi – DJ, Percussion