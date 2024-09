Blink-182: Mark Hoppus kündigt “Fahrenheit-182”-Memoiren an

Mark Hoppus, Bassist, Songwriter und Sänger der Pop-Punk-Band Blink-182, kündigt seine Memoiren mit dem Titel “Fahrenheit-182” an. Dieses Buch soll am 8. April 2025 via Dey Street Books (Teil von HarperCollins) erscheinen. Co-Autor war Dan Ozzi, der Blink-182 in seinem Buch “Sellout” auch ein Kapitel widmete. Außerdem schrieb er als Co-Autor auch die Memoiren von Laura Jane Grace (Against Me!).

© Mark Hoppus with Dan Ozzi – Fahrenheit-182 – A memoir (Cover)

Mark kündigte das Buch mit einem nachgemachten Werbespot an, in dem er sagte: „Dieses Buch enthält alles. Ein junger Mann, der in der kalifornischen Wüste geboren wurde, schließt sich einer Punkrockband an und erobert die Welt. Es geht um Skateboarding. Es geht um Punkrockclubs. Es geht um Musik aus den 90ern. Aber das ist noch nicht alles. Bestellen Sie jetzt vor und wir legen ohne zusätzliche Kosten für Sie noch Angstzustände, Depressionen, Bandauflösungen … Selbstverlust, Selbstmordgedanken und -vorstellungen dazu. Und natürlich jedermanns Liebling: Krebs! Diese Scheiße wird düster.“

Als Gründungsmitglied von BLINK-182, +44 und SIMPLE CREATURES hat Hoppus drei Jahrzehnte der sich ständig verändernden alternativen Musikszene überlebt.

Er lebt aktuell mit seiner Frau und dem gemeinsamen Sohn in Los Angeles.