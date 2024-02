Bülent Ceylan veröffentlicht Single „Brüder“ zusammen mit Saltatio Mortis

Bülent Ceylan veröffentlichte kürzlich zusammen mit Saltatio Mortis die Single „Brüder“. „Wir kämpfen für Gerechtigkeit, Brüderschaft, Nächstenliebe und gegen Rassismus, haben also eine ähnliche Lebenseinstellung – das war wirklich super“, so der 48-Jährige über die wichtige Botschaft des Tracks. Eine Message, die auch Saltatio Mortis Musiker Alea am Herzen liegt: „Nachdem Bülent und ich so viel Spaß beim Dreh unseres Tourtrailers hatten, war ich natürlich begeistert, als er mich gefragt hat, ob ich einen Song mit ihm singen würde. Das Lied passt einfach zu uns. Wir haben uns bei dem Dreh das erste Mal getroffen, doch es war, als würden wir uns schon ein Leben lang kennen – wir sind wie Brüder.“

© Bülent Ceylan x Saltatio Mortis – Brüder (Cover)

“Brüder” stammt ebenfalls aus Bülent Ceylans Metal-Album „ICH LIEBE MENSCHEN“. Bisher wurden aus dem Album „Ich liebe Menschen“ folgende Songs veröffentlicht: „Ich liebe Menschen“, „Wohin Du Gehst“, „Lieder gegen Nazis“ und „Wenn Metaller traurig sind“. Die Songs findet ihr nachfolgend samt Video.

https://umg.lnk.to/Brueder

Das Album erscheint am 01.03.24

BÜLENT CEYLAN mit Band – Ich Liebe Menschen Tour 24

20.04.24 Stuttgart – Im Wizemann

21.04.24 Frankfurt – Zoom

24.04.24 Hamburg – Große Freiheit

25.04.24 Berlin – Astra

27.04.24 Hannover – Capitol

28.04.24 Köln – E-Werk

Veranstalter: S-Promotion Event GmbH

