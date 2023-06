Das Built To Break Festival 2023 hat mit Liar die letzte Band des Line Ups bekannt gegeben. Dabei sind aber auch Arkangel, Catharsis sowie Urban Sprawl und To The Wire, die das Festival komplettieren. Das Konzert findet am 02. Juli 2023 im Dortmunder Junkyard statt. Tickets für dieses Festival gibt es hier.

© BUILT TO BREAK FESTIVAL