Bullet For My Valentine & Trivium kündigen “The Poison” & “Ascendancy” 20th Anniversary Tour an

Bullet For My Valentine und Trivium kündigen eine gemeinsame Tour zu ihren jeweiligen Alben “The Poison” und “Ascendancy” zum 20. Jubiläum an. Vorerst gibt es nur Daten für UK und die handvoll Stationen sind im Januar 2025. Die Tour soll allerdings über mehrere Kontinente und demzufolge mehr Länder gehen als bisher feststeht.

Die Tourdaten für den UK-Teil der ‘The Poisoned Ascendancy Tour‘ sind folgende:

01/26 Cardiff, UK – Utilita Arena

01/28 Glasgow, UK – OVO Hydro

01/30 Manchester, UK – Co-Op Live

01/31 Birmingham, UK – Utilita Arena

02/01 London, UK – The O2

Tickets sollen am Freitag, den 1. März ab 10 a.m. local time in den Vorverkauf gehen.

© Bullet For My Valentine Trivium The Poisoned Ascendancy UK Tour

