Caliban gehen auf Back From Hell Tour 2025

Caliban kündigen eine neue Tour für April und Mai 2025 an. Diese läuft unter dem Motto „Back From Hell Tour 2025“ und führt die Band durch einige Städte in Deutschland aber auch durch Norwegen, Finnland, Schweden, Dänemark, Niederlande, Polen, Österreich, UK, Ungarn und die Schweiz. Als Special Guests sind die Bands In Hearts Wake, Cabal und Assemble The Chariots geladen.

Tourdaten der Caliban „Back From Hell Tour 2025“:

27. April 2025 Karlsruhe – Substage, DE

28. April 2025 Berlin – Metropol, DE

29. April 2025 Hamburg – Grünspan, DE

30. April 2025 Oslo – Parkteatret, NO

02. Mai 2025 Helsinki – Ääniwalli, FI

04. Mai 2025 Stockholm – Kollektivet Livet, SE

05. Mai 2025 Copenhagen – Pumpehuset, DK

06. Mai 2025 Eindhoven – Dynamo, NL

08. Mai 2025 Bristol – The Fleece, UK

09. Mai 2025 Birmingham – Asylum, UK

10. Mai 2025 London – The Dome, UK

12. Mai 2025 Zurich – Komplex 457, CH

13. Mai 2025 Munich – Backstage, DE

14. Mai 2025 Vienna – Flex, AT

15. Mai 2025 Budapest – Dürer Kert, HU

16. Mai 2025 Krakow – Kwadrat, PL

17. Mai 2025 Leipzig – Conne Island, DE

18. Mai 2025 Cologne – Essigfabrik, DE

