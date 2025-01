Caliban kündigen Album „Back From Hell“ an

Die deutsche Metalcore-Band Caliban bringt am 25. April 2025 ihr vierzehntes Album „Back From Hell“ über Century Media Records heraus. Dies ist das erste Album der Band seit der Verpflichtung des Bassisten und Sängers Kenneth Iain Duncan im letzten Jahr. Im Vorfeld dieser Ankündigung sind bereits drei Singles erschienen, jetzt hat die Band ein Video zum Titelsong des Albums veröffentlicht. Der The Browning-Mastermind Jonny McBee ist bei diesem Song als Gast zu hören, während das offizielle Musikvideo mit Regisseur Mirko Witzki (Obscura, Arch Enemy) gedreht wurde. Das Resultat ist nachfolgend zu sehen. Den Song könnt ihr als Audio schon – ebenfalls weiter unten – hören.

Caliban äußern sich so dazu:

„‚Back Fom Hell‘ ist eine Überlebenserklärung. Es geht darum, sich seinen tiefsten Ängsten zu stellen und auf der anderen Seite gestärkt daraus hervorzugehen. Dieses Lied spiegelt den Kampf wider, aus der Dunkelheit aufzusteigen, sich vom Tiefpunkt zurück zu kämpfen und sich zu weigern, eine Niederlage zu akzeptieren. Wir wollten, dass es eine rohe, aggressive Hymne für jeden wird, der sich jemals gefangen gefühlt hat, aber die Kraft gefunden hat, sich zu befreien.“

© Caliban – Back From Hell (Artwork)

“Back From Hell” Tracklisting:

01 – “Resurgence” (intro)

02 – “Guilt Trip” (feat. Mental Cruelty)

03 – “I Was A Happy Kid Once”

04 – “Back From Hell” (feat. Jonny McBee of The Browning)

05 – “Insomnia”

06 – “Dear Suffering” (feat. Joe Bad of Fit For An Autopsy)

07 – “Alte Seele”

08 – “Overdrive”

09 – “Infection”

10 – “Glass Cage”

11 – “Solace In Suffer”

12 – “Till Death Do Us Part”

13 – “Echoes”

Pre-Order hier: caliban.lnk.to/BackFromHell-Album