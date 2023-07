Die beiden Deutschrap-Stars Casper und Cro feiern den “Sommer” mit dem gleichnamigen Track. Erstgenannter teasert damit weiterhin sein kommendes, sechstes Studioalbum namens “Nur Liebe, Immer”, das im Herbst 2023 erscheinen soll. Nach „emma“ ist „sommer“ die zweite Vorab-Single der sechsten Casper-Platte. “Nur Liebe, Immer” erscheint am 24. November. Danach wird der Musiker eine einzige Deutschlandshow zum neuen Album spielen und zwar am 15. Juni 2024 in Bielefeld.

© Casper – Nur Liebe, Immer Artwork