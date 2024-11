Casper veröffentlicht Live-Version von „Michael X (Live in Bielefeld)“

Casper veröffentlichte kürzlich mit „Michael X (Live in Bielefeld)“ die zweite Single aus seinem kommenden Live-Album „Casper – Live in Bielefeld“, das er am 13. Dezember gemeinsam mit einem Konzertfilm veröffentlichen wird.

© Casper – Live in Bielefeld

Am 15. Juni dieses Jahres erfüllte sich Casper den Traum, einmal in der ausverkauften SchücoArena in Bielefeld zu spielen. Unter dem Motto „verliebt in die stadt, die es nicht gibt“ gab er hier sein einziges Konzert 2024. Dabei waren auch einige Freunde und Gäste. „Das ist mit das Beste, was ich je erlebt habe“, sagte Casper sichtlich bewegt zum Abschluss der Show.

CASPER – MICHAEL X (Live in Bielefeld)