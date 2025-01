Clipping mit Video-Single „Change The Channel“, kündigen neues Album „Dead Channel Sky“ an

Am 14. März 2025 wird über Sub Pop das sechste Album von Clipping veröffentlicht. Es trägt den Namen „Dead Channel Sky“ und ist das lang erwartete Cyberpunk- und Hip Hop-Projekt der Gruppe. Das Album enthält die bereits veröffentlichten Tracks „Run It“ und „Keep Pushing“, sowie die Highlights „Welcome Home Warrior (feat. Aesop Rock)“, „Code“ und die aktuelle Single „Change The Channel“.

„Dead Channel Sky“ enthält Gastauftritte von Nels Cline, Bitpanic, Tia Nomore sowie den Sub Pop-Labelkolleginnen CARTEL MADRAS. Das Album wurde von CLIPPING und Steve Kaplan produziert und gemischt und von Levi Seitz bei Black Belt Mastering gemastert. „Dead Channel Sky“ folgt auf die Veröffentlichung der gefeierten Horrorcore-Serien „There Existed an Addiction to Blood“ (2019) und „Visions of Bodies Being Burned“ (2020) der Band, die ebenfalls bei Sub Pop erschienen sind.

clipping. – Change the Channel (Official Music Video)

© Clipping – Dead Channel Sky (Artwork)

Track listing

CD/Digital Tracklisting:

Intro Dominator Change The Channel Run It Go Simple Degradation (Plucks 1-13) (with Bitpanic) Code Dodger Malleus (with Nels Cline) Scams (feat. Tia Nomore) Keep Pushing “From Bright Bodies” (Interlude) Mood Organ Polaroids Simple Degradation (Plucks 14-18) (with Bitpanic) Madcap Mirrorshades pt. 2 (feat. Cartel Madras) “And You Called” (Interlude) Welcome Home Warrior (feat. Aesop Rock) Ask What Happened

2xLP Tracklisting:

A1. Intro

A2. Dominator

A3. Change the Channel

A4. Run It

A5. Go

B1. Code

B2. Dodger

B3. Malleus (with Nels Cline)

B4. Scams (ft. Tia Nomore)

C1. Keep Pushing

C2. Mood Organ

C3. Polaroids

C4. Madcap

D1. Mirrorshades pt. 2 (ft. Cartel Madras)

D2. Welcome Home Warrior (ft. Aesop Rock)

D3. Ask What Happened