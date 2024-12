Coheed And Cambria-Frontmann Claudio Sanchez veröffentlicht Cover-Album

Der Coheed And Cambria-Frontmann Claudio Sanchez veröffentlicht ein Cover-Album namens „Claudio Covers“ im Namen seiner Band. Das Album enthält beispielsweise Stücke von The Cure, The Smiths und Taylor Swift. Das neue Studioalbum „The Father Of Make Believe“ wird im März 2025 via Virgin Music Group erscheinen.

Claudio Covers besteht aus acht Songs, die von Claudio neu interpretiert wurden, darunter eine Coverversion von „Just Like Heaven“ von The Cure, die Claudio letzten Monat auf YouTube veröffentlichte. Außerdem wird das neue Album mehrere Songs enthalten, die Claudio im Laufe der Jahre gecovert hat, darunter „Under the Milky Way“ von The Church, „Your Love“ von The Outfield und „Stumbleine“ von Smashing Pumpkins. Das Projekt enthält auch zwei brandneue Coverversionen, darunter „There is a Light That Never Goes Out“ von The Smiths und „Welcome to New York“ von Taylor Swift, zu dem kürzlich ein Video veröffentlicht wurde.

Über sein „Welcome to New York“-Cover sagt Claudio: „Meine Entscheidung, „Welcome To New York“ in diese Kollektion aufzunehmen, hat zwei Gründe. Erstens wurde mein Sohn 2014 in einem Krankenhaus in Brooklyn geboren (Welcome To NY, Atlas!)… und als er diesen Swifty-Klassiker kennenlernte, hörten wir ihn sogar noch öfter als bei seiner ursprünglichen Veröffentlichung, und wenn man meine Frau kennt, ist das eine Menge.

Die andere Seite meiner Wahl ist… ich liebe NY. Als so viele vor der Ungewissheit aus der Stadt flohen, entschied sich meine Familie, hier tiefere Wurzeln zu schlagen. Es gibt keinen vergleichbaren Ort auf der Welt und keinen Ort, an dem ich meine Freizeit lieber verbringen würde. Es ist ein Ort, der all seine Huldigungen und Lieder verdient hat. Vielleicht habe ich eines Tages auch eines in mir… bis dahin muss das hier reichen.“

Screenshot© Coheed And Cambria – Claudio Covers (Artwork)

“Claudio Covers” Tracklist

There is a Light That Never Goes Out (The Smiths)

Just Like Heaven (The Cure)

Welcome to New York (Taylor Swift)

Your Love (The Outfield)

Pompeii (Bastille)

Under the Milky Way (The Church)

Stumbleine (Smashing Pumpkins)

Sister Christian (Night Ranger)