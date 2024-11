Coheed And Cambria: Neue Single „Searching For Tomorrow“ mit Video

Die Prog-Rocker Coheed And Cambria veröffentlichen ihre neue Single „Searching For Tomorrow“ mitsamt Video. Das Album „Vaxis Act III: The Father of Make Believe“ wird am 14. März 2025 über Virgin Music erscheinen. Das neue Werk ist das zehnte Studioalbum der New Yorker Band und setzt die Geschichte des The Amory Wars / Vaxis-Universums fort. Es folgt auf das 2022 erschienene Album „Vaxis Act II: A Window of the Waking Mind“.

Mit Ankündigung der Platte veröffentlichen Coheed and Cambria die neue Single „Searching for Tomorrow“, die zusammen mit einem von Anthony Scheppard inszenierten und animierten Video erscheint. „The Father of Make Believe“ wird auch die kürzlich veröffentlichte Single „Blind Side Sonny“ enthalten, der wohl aggressivste Track der Band, der durch ein von Max Moore gedrehtes Video ergänzt wurde, das einen neuen Bösewicht im Reich von The Amory Wars enthüllt.

Bandleader, Sänger und Lead-Gitarrist Claudio Sanchez äußert sich über „Searching for Tomorrow“ und „The Father of Make Believe“ wie folgt: „Der Song erinnert uns daran, dass die ständige Suche nach etwas Besserem im Leben uns die Möglichkeit raubt, die guten Dinge zu schätzen, die wir bereits haben.

Mit jedem Album versuche ich, das vorherige zu übertreffen oder zumindest etwas zu machen, das anders klingt und sich in irgendeiner Weise weiterentwickelt. Ich denke, dieser anfängliche Kampf hat zu dem Gefühl beigetragen, eine Art musikalische Midlife-Crisis zu haben… Dieser ständige innere Kampf auf der Suche nach kreativer Befreiung und Wachstum… Die Unsicherheit, ob es der richtige Weg ist. Das hat am Anfang mehr Mühe gekostet, aber am Ende denke ich, dass sich das Graben für den anschließenden Schub durchaus sehr gelohnt hat.“

© Coheed and Cambria – „Vaxis Act III_ The Father Of Make Believe“ (Album Artwork)

Tracklisting:

Yesterday Lost Goodbye, Sunshine Searching For Tomorrow The Father of Make Believe Meri of Mercy Blind Side Sonny Play The Poet One Last Miracle Corner My Confidence Someone Who Can The Continuum I: Welcome to Forever, Mr. Nobody The Continuum II: The Flood The Continuum III: Tethered Together The Continuum IV: So It Goes