Combichrist – CMBCRST CD Kritik

“CMBCRST” heißt das neue Studioalbum von Combichrist. Die Band um Andy LaPlegua hat ihr fünftes Werk Mitte Mai 2024 veröffentlicht und sind damit in den Charts gelanden. Weiter verschmelzen die Grenzen zwischen der Electro-Abteilung und den Metal-Elementen. Auch die Themenvielfalt ist vorhanden, beispielsweise handeln die Stücke „Children of Violence“ und „Wolves Eating Wolves“ vom Überleben und Verrat.

© Combichrist – CMBCRST (Artwork)

Der Opener “Children Of Violence” zeigt auf jeden Fall die Marschrichtung an. Richtig überzeugend im Sinne von: hat mich umgehauen, empfand ich dann “Heads Off”. Außerdem sind für mich hervorzuheben die beiden Teile zu “Violence Solves Everything”, die das Album gebührend abschließen.

Dazwischen gibt es allerlei Abwechslung und gut was auf die Ohren. Harte Rhythmen werden kombiniert nach Vorne treibenden Metal-Sounds. Beide Sparten, Electro wie Metal, beinhalten für sich genügend Diversität, um das neue Werk von Combichrist für eine Weile genießbar zu machen. Es wird also so schnell nicht langweilig.

Genregrenzen ist kein Wort aus Andy LaPleguas Wortschatz. Das kann nach diesem Album (und auch bei den vorherigen, die immer deutlicher metal-lastiger wurden, mit Fug und Recht behauptet werden. Ein sehr schönes, wenngleich partiell anstrengendes / forderndes Album. Aber eben auch sehr gut. Neben den erwähnten Anspieltipps möchte ich auch “Not My Enemy” erwähnen.

Nach der Tracklist kommt noch der Album-Stream!

Tracklist

Children Of Violence D For Demonic Heads Off Only Death Is Immortal Compliance Northern Path Through The Ravens Eyes Wolves Eating Wolves Not My Enemy Modern Demon Planet Doom Sonic Witch Violence Solves Everything PTI Violence Solves Everything PTII (The end of a dream)