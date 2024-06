Crazy Town-Frontmann Shifty Shellshock ist tot

Im Jahre 1999 gründete sich die Crossover-Band Crazy Town und landeten kurze Zeit später um die Jahrtausendwende mit “Butterfly” (vom Album “The Gift of Game”) einen riesigen Hit. 2003 löste sich die Gruppe um Sänger Shifty Shellshock auf und fand sich im Jahre 2007 wieder zusammen. Der Vokalist Seth Brooks Binzer, sein gebürtiger Name, kam am 23. August 1974 zur Welt und wurde am 24. Juni 2024 tot aufgefunden. Eine Todesursache wurde bisher nicht bekannt gegeben. Die Informationen stammen von der Gerichtsmedizin in Los Angeles.

Rest In Peace.

