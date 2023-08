Cyhra – The Vertigo Trigger CD Kritik

Gegründet wurde die Band Cyhra von Sänger Jake E (ex-Amaranthe) und Gitarrist Jesper Strömblad (ex-In Flames) und nun hat sich dazu noch Lead-Gitarrist Euge Valovirta (ex-Shining) und Schlagzeuger Alex Landenburg (Kamelot) hinzugesellt. Am 18. August 2023 erschien über Nuclear Blast Records das aktuelle Studioalbum “The Vertigo Trigger”. Ich meine mich zu erinnern, dass ich das Album “Letters To Myself” (Spinefarm) aus dem Jahr 2017 gehört habe. Bei allen anderen Longplayern bin ich mir noch unsicherer. Jetzt, im Jahr 2023, ist die Band noch um den Gitarristen Marcus Sunesson (ex-THE CROWN / ENGEL) ergänzt worden.

Cyhra – The Vertigo Trigger – Artwork (© Nuclear Blast)

“Es ist ein tolles Gefühl, ENDLICH wieder neue Musik zu veröffentlichen! Wir haben uns viel Mühe gegeben, um herauszufinden, wie die Zukunft von CYHRAs Musik aussehen sollte, und ich muss sagen, dass ich von dem Ergebnis überwältigt bin. Sowohl mit dem Album als auch mit dem Songwriting”, sagt Sänger Jake E. “Ich denke, dass wir einen fantastischen Nachfolger für die ersten beiden Alben gemacht haben, aber gleichzeitig haben wir es auch geschafft, das Songwriting zu modernisieren. Ich kann euch versichern, dass kein CYHRA-Fan enttäuscht sein wird! Wir können es kaum erwarten, bis alle Welt hört, was wir geschaffen haben. Das ist The Vertigo Trigger!”

Das neue Album wurde im Sommer und Herbst 2022 aufgenommen, von der Band selbst produziert und Gitarrist Euge übernahm den Mix.

“Dies ist das erste Album, das wir selbst produziert haben, und es ist genau so geworden, wie ich es in meinem Kopf gehört habe, bevor wir überhaupt mit den Aufnahmen begonnen haben”, sagt Euge. “Wir wollten immer noch den Input von Jacob Hansen (langjähriger Produzent) haben, also hat er das Mastering übernommen und ich den Mix. Ich bin sehr stolz darauf. Und auf uns”.

“Es ist großartig, ein neues Album in den Startlöchern zu haben. Wir haben den essentiellen CYHRA-Sound beibehalten, ihn aber gleichzeitig ein wenig aufgewertet und aktualisiert”, fügt Gitarrist Jesper Strömblad hinzu. “Ich liebe, was Euge aus dem Mix gemacht hat und ich weiß, dass ihr nicht enttäuscht sein werdet!”

“Für mich ist es ein perfekter Nachfolger unserer ersten beiden Platten. Es hat alle CYHRA-Trademarks, aber es ist ein bisschen mehr Rock’n’Roll, roher, in der Art, wie wir es aufgenommen haben”, fügt Schlagzeuger Alex Landenburg hinzu. “Und obendrein sind Euges großartiger Mix und Jacob Hansens Mastering eine geile Kombination!”

“The Vertigo Trigger ist nicht nur das erste selbstproduzierte Album, sondern auch das erste CYHRA-Album mit dem neuen Gitarristen Marcus Sunesson.

“Es ist das erste der drei CYHRA-Alben, bei dem ich Gitarre spiele und auch zum Songwriting beitrage. Es war ein spaßiger und sehr kreativer Prozess, aber auch eine Herausforderung, da wir neue Wege beschreiten wollten, um das bestmögliche CYHRA-Album zu machen. Ich bin so glücklich und stolz auf dieses Biest von einem Album”, sagt Marcus. “Dieses Mal haben wir tief durchgeatmet und sind eingetaucht, um eine etwas dunklere, progressivere und modernere Seite von uns zu erkunden. Dennoch klingen wir immer noch wie CYHRA, die ihr alle kennen und auch lieben. Dieses Album wird definitiv einige Köpfe verdrehen. Ihr werdet es lieben!”

Mit Stücken wie “Too Old For Fairy Tales” bin ich beispielsweise nicht ganz warm geworden, dafür aber mit vielen anderen Stücken. Die Hook in “Buried Alive” oder die Ballade “The Voice You Never Hear” sowie Tracks a la “Life Is A Hurricane”, “If I” und “Ashlight”.

Aber für ein komplettes hin und weg hat es bei mir nicht gereicht, auch wenn ich vieles gut fand, ist es mir am Ende doch etwas zu wenig. Aber was will man machen? Das hängt von Launen und anderen Umständen ebenfalls ab. Die Fans werden sicherlich zufriedengestellt werden.