Dark Tranquillity – Endtime Signals CD Kritik

Christopher Amott verkündete im Juli 2023 eine freundschaftliche Trennung von der schwedischen Band Dark Tranquility. Als Quinitett machte sich die Band daran ihr dreizehntes Studioalbum “Endtime Signals” aufzunehmen, welches am 16. August 2024 über Century Media Records / Sony Music erschien. Die zwölf Stücke kanalisieren “all die Unruhe, Angst und Verwirrung der Welt”. Die Besetzung für das Werk: Joakim Strandberg Nilsson (Schlagzeug) und Christian Jansson (Bass) gesellen sich zu Mikael Stanne (Gesang), Martin Brändström (Keyboards) und Johan Reinholdz (Gitarren). Das Cover-Artwork stammt von Sundin.

© Dark Tranquillity – Endtime Signals (Cover)

Als Hauptgenre kann man vielleicht noch Melodic Death Metal stehen lassen. Aber bei weitem nicht als einziges. Verschiedene Einflüsse durchziehen dieses Werk und ich höre eine cleane Stimme, die immer mal wieder an Dark Rock / Gothic Bands erinnert.

Auf der anderen Seite gibt es melodischen, härteren Gitarrensound mit Growls auf die Ohren. Aber auch elektronische Elemente und Tastenklänge vom Keyboarder.

Das sind allerdings keine schlechten Eigenschaften, sondern ist mir nur aufgefallen beziehungsweise in meiner Wahrnehmung so angekommen. Die Songs haben auf jeden Fall ein größeres Potenzial als initial erwartet und nach einigen Durchgängen bin ich mit dem Sound wärmer geworden. Das tat mir gut aber auch der Platte (mit der stand ich etwas auf Kriegsfuß), mittlerweile geht es und ich kann den einen oder anderen Song durchaus mehr oder überhaupt etwas abgewinnen. Beispielsweise “Neuronal Fire” und “One Of Us Is Gone”.

Dark Tranquillity – Endtime Signals

VÖ: 16. August 16 2024

Century Media Records / Sony Music

Tracklist (50:25):

Shivers and Voids (03:47) Unforgiveable (03:48) Neuronal Fire (03:44) Not Nothing (04:32) Drowned Out Voices (04:52) One of Us Is Gone (03:54) The Last Imagination (04:36) Enforced Perspective (03:20) Our Disconnect (05:19) Wayward Eyes (03:28) A Bleaker Sun (04:23) False Reflection (04:42)

EU / UK Endtime Signals Tour:

Thu, OCT 31 – Berlin, Germany

Fri, NOV 1 – Prague, Czech Republic

Sat, NOV 2 – Leipzig, Germany

Sun, NOV 3 – Köln, Germany

Tue, NOV 5 – London, United Kingdom

Wed, NOV 6 – Eindhoven, Netherlands

Thu, NOV 7 – Munich, Germany

Nov. 9 – 10, 2024 – Hell’s Balls Belgium 2024 – Kortrijk, Belgium

Sun, NOV 10 – Paris, France

Mon, NOV 11 – Toulouse, France

Wed, NOV 13 – Barcelona, Spain

Thu, NOV 14 – Villava, Spain

Fri, NOV 15 – Madrid, Spain

Sat, NOV 16 – Santander, Spain

Mon, NOV 18 – Villeurbanne, France

Tue, NOV 19 – Lindau, Germany

Wed, NOV 20 – Budapest, Hungary

Thu, NOV 21 – Vienna, Austria

Fri, NOV 22 – Karlsruhe, Germany

Sa, NOV 23 – Metal Hammer Paradise 2024 – Weissenhäuser Strand, Germany

Sun, NOV 24 – Copenhagen, Denmark

Tue, NOV 26 – Oslo, Norway

Thu, NOV 28 – Stockholm, Sweden

Fri, NOV 29 – Örebro, Sweden

Sat, NOV 30 – Göteborg, Sweden