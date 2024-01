Der doppelte Tod von Andreas Franz, Daniel Holbe Buchkritik

Schon am 1. August 2023 ist “Der doppelte Tod” von Andreas Franz und Daniel Holbe erschienen. Es handelt sich dabei um den 23. Teil der Krimi-Reihe “um die toughe Frankfurter Kommissarin Julia Durant”.

Der doppelte Tod von Andreas Franz, Daniel Holbe (© Droemer Kanur)

Wie immer ist alles verzwickt und nie so “einfach” wie es scheinbar aussieht. Das lässt sich gut an der verlagseigenen Teaser-Beschreibung erkennen: “Mitten in der Frankfurter Innenstadt kommt es zu einer blutigen Messerstecherei: Am Ende gibt es einen Toten, vom flüchtigen Täter fehlt jede Spur. Kommissarin Julia Durant und das K11 ermitteln in alle möglichen Richtungen, am ehesten scheint eine Beziehungstat oder ein Fall von Bandenkriminalität infrage zu kommen.

Doch dann taucht ein Handy-Video auf, auf dem zu erkennen ist, dass das vermeintliche Opfer der Bluttat in Wahrheit der Angreifer war. Ein Fall von Notwehr also?

Während Julia Durant und ihr Team erfolglos versuchen, die Identität des Geflüchteten zu festzustellen, gibt es einen Treffer bei der DNA-Analyse: Der Getötete hatte offenbar Kontakt zu einer Frau, deren Leiche man wenige Tage zuvor in einem Steinbruch gefunden hat …”

Ein Leichenfund in einem Steinbruch, ein Fall hier, ein Fall dort und schon sind drei Kriminalfälle miteinander verwoben. Oder doch nicht? Es gibt viele suspekte Personen. Und auch privat läuft es bei Julia Durant nicht rund. Gab es je ein Buch, wo die Protagonisten nicht leiden musste, keine schwere Zeit hatte? Ich weiß es nicht. Sie steht oft selbst im Visier oder irgendwas Privates ist im Argen.

Die Tochter von ihrem Partner hat die Krebsdiagnose bekommen, er verlässt den Chefsessel damit sie heiraten können (bei der Arbeit werden sie sich also nicht mehr sehen können), dann erfüllt ihr Partner seiner Tochter einen Wunsch und geht ohne sie auf Rundreise. Mit Halt bei Julias Freundin Susanne. Dort könnte sie selber eine Auszeit brauchen. Dann häufen sich die weniger guten Nachrichten im Fall, im Team und die Nachbeben aus einem ehemaligen Fall kommen auch vor.

Aber nicht nur mit Julia Durant kann in „Der doppelte Tod“ an vielen Stellen mitfühlen. Auch mit ihrem Partner, der mal Zeit zu Zweit mit seiner Frau hat und dann…? Ich will nicht spoilern. Und das ist noch eine ertragbare Situation. Kann man bei einem anderen Kollegen-Pärchen nicht behaupten. Und dann ist da noch der Neue. Einiges an Expertise, aber auch ein bisschen Sorgenkind mit seiner rüpelhaften Art. Ein bisschen zu sehr Elefant im Porzellanladen wie empathischer, strategischer Kollege. Und dann gibt es noch intern ein bisschen Nachrichten, die für eine neue Dynamik sorgen werden. Und der Gutachter ist mir nicht geheuer. Ich ahne Unschönes.

Trotzdem ein gelungenes und spannendes Werk, mit einigen Überraschungen (Stichworte: neue Dynamik in zukünftigen Werken). Ich bin wirklich gespannt, wie sich eine der oder vielleicht die langlebigste deutschsprachige Krimiserie in Zukunft machen wird. Ich freue mich und ich lese die nun schon sehr lange.

Auch nicht verpassen sollte ihr ein neues Interview mit Autor Daniel Holbe. Gibt es an dieser Stelle zu lesen.

Verlag: Knaur TB

Erscheinungstermin: 01.08.2023

Lieferstatus: Verfügbar

432 Seiten

ISBN: 978-3-426-52594-4

Autor*innen: Andreas Franz, Daniel Holbe

