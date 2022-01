Dero Goi: Ex-Oomph!-Frontmann mit neuer Musik

Das Gründungsmitglied Dero Goi gab vor einigen Monaten sein Ausscheiden bei der Band Oomph! bekannt. Nun gibt es einen ersten Einblick in seinem neuen mit D.E.R.O. betiteltem Musikprojekt. In einem Youtube-Video gibt es Ausschnitte zu den acht neuen Stücken. Für die finale Produktion bittet der Musiker nun um Spenden.

Mit im Vorfeld angekündigt sind die Stücke für D.E.R.O. in englischer Sprache und auch elektronischer als es bei Oomph! der Fall war. Insgesamt soll Dero Goi laut eigenen Aussagen 78 Songs in den vergangenen 20 Monaten geschrieben haben. Zu den acht, deren Ausschnitte wir im Video hören können, zählt auch der Track “Gameboy”, den es in der Ukraine bereit live zu hören gab.

Hier die Tracklist:

Na Na Na Gameboy 322 Transvaxxed The Great Reset Archangels All You Zombies The First Stone

In drei weiteren Videos soll es weitere 22 Demos zu hören geben. Erste Höreindrücke gibt es im nachfolgenden Video: