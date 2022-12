Detective Grace Staffel 1 DVD Kritik

Seit geraumer Zeit befindet sich DSI Roy Grace (John Simm) auf dem Abstellgleis bei der Polizei von Brighton. Nachdem seine Frau vor sechs Jahren spurlos verschwunden ist und nie gefunden wurde, ist Grace in ein tiefes Loch gefallen. Das hat dann auch dazu geführt, dass er an die archivierten Vermisstenfälle gesetzt wurde und seitdem dort verkümmert.

Detective Grace Staffel 1

In einem mehr als brisanten Vermisstenfall erinnert sich Roys ehemaliger Partner Glenn Branson (Richie Campbell) an dessen hervorragende Ermittlungsarbeit. Auch wenn dies nicht gerne gesehen wird bittet Glenn Roy in diesem Fall um Hilfe. Dieser kommt auch gerne als Berater zum Team und wird dort eigentlich von fast allen mit offenen Armen empfangen.

Nun heißt es schnell sein, denn bei einem Junggesellenabschied ist der Bräutigam verschwunden. Die übrigen Mitglieder der Veranstaltung sind bei einem Autounfall ums Leben gekommen, so dass es keine wirklichen Hinweise auf den Verbleib des Mannes gibt. Auch die Befragung anderer Freunde und den Familien gibt keine Hinweise auf den Verbleib des jungen Mannes.

Nun liegt es also in Roys Händen den Mann zu finden. Dabei greift er zu etwas unkonventionellen Mitteln, denn er besucht ein Medium, welches hoffentlich den Aufenthaltsort des Mannes bestimmen kann. Dieses muss er aber im Geheimen machen, da ihn sein letzter Besuch dort fast den letzten Rest seiner Karriere gekostet hat. Doch wird dies erfolgreich sein und den Mann finden?

Im zweiten Fall der ersten Staffel findet der Inhaber einer Marketingagentur auf der Bahnfahrt nach Hause einen USB-Stick. Da er Neugierig auf den Inhalt ist, steckt er diesen am Abend in seinen Laptop und erhält den Schrecken seines Lebens. Durch einen dummen Zufall ist er Zeuge eines brutalen Mordes in einem Live-Snuff Film geworden.

Da er dies nun gesehen hat, wird er nun von den Machern hinter diesem Film bedroht. Falls er zur Polizei gehen sollte, dann müssen er und seine Familie dafür büßen. Diese stehen ab jetzt unter Überwachung, da das Haus der Familie als Smarthome komplett Kameraüberwacht ist.

Fast gleichzeitig findet die Polizei die Überreste der ermordeten Frau. Den Kopf abgeschnitten und einfach in der Landschaft abgelegt. Roy, Glen und das Team beginnen mit den Ermittlungen und stoßen auf einen ganzen Snuff-Film Ring. Nun startet ein Wettlauf gegen die Zeit, denn die Mörder haben schon den nächsten Mord angekündigt – ein Ehepaar und der Counter bis zum Mord läuft.

Die erste Staffel der neuen britischen Krimiserie „Detective Grace“ ist nun bei Edel erschienen. In zwei spannenden Kriminalfällen müssen DSI Roy Grace und sein Partner Glenn Branson vermisste Personen vor einem schrecklichen Tode retten.

Drehbuchautor Russell Lewis ist verantwortlich für die Serie und verfilmt die ersten beiden Romane aus der Feder von Peter James. Lewis, der sich auch verantwortlich zeigt für die Verfilmungen von „Lewis – Der Oxford Krimi“ und „Der junge Inspektor Morse“, gelingt es die düstere Atmosphäre, aber dabei auch die Schönheit der Stadt Brighton der Romane „Stirb ewig“ und „Stirb schön“ einzufangen.

Die Hauptrollen sind mit John Simm und Richie Campbell sehr gut besetzt. Simm ist ein hervorragender Schauspieler, den ich persönlich auch schon in seinen Rollen als DI Sam Tyler in „Life on Mars“ oder als Master bei „Doctor Who“ sehr gut fand. Doch auch Campbell ist eine hervorragende Wahl und ist die perfekte Ergänzung für dieses Ermittlerduo.

Mir persönlich haben diese zwei Teile sehr gut gefallen. Leider war es viel zu schnell vorbei. Ich hoffe aber, dass nicht nur mir die Serie gefallen hat, sondern noch vielen mehr, so dass wir bald in Deutschland auch in den Genuss der weiteren Staffeln kommen können.

Meine Meinung: 10 von 10 Punkten