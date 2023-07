Die dunklen Fälle des Harry Dresden Band 7 Erlkönig von Jim Butcher Buchkritik

Drei Tage vor Halloween wird Detektiv und Magier Harry Dresden von der roten Vampirin Mavra damit beauftragt innerhalb von drei Tagen das verschwundene Buch des Totenbeschwörers Kemmler wiederzufinden. Sollte er dies nicht tun, muss sich seine Freundin Karrin Murphy für den Mord an einem von Mavras menschlichen Gefolgsleuten verantworten.

Die dunklen Fälle des Harry Dresden Band 7 Erlkönig von Jim Butcher

Schweren Herzens nimmt Harry den Auftrag also an, obwohl es ihm komplett gegen den Strich geht nach Susans Verwandlung irgendetwas für den roten Hof zu machen. Zuerst muss er aber zu seinem Freund dem Gerichtsmediziner Waldo Butters, der Harrys Hand medizinisch nachbehandelt. Diese ist seit dem letzten Aufeinandertreffen mit Mavra verbrannt und komplett entstellt.

Kaum dort angekommen werden die beiden von Grevane angegriffen. Dieser ist ebenfalls ein Totenbeschwörer und ein ehemaliger Schüler von Kemmler. Mit Hilfe einer Armee Untoter möchte er Butters und Harry vernichten. Harry und Butters können mit letzter Kraft entkommen und bevor Butters endgültig einen Nervenzusammenbruch bekommt, führt ihn Harry in die Welt des Übersinnlichen ein.

Harry erfährt auch von dem Buch „Das Lied des Erlkönigs“ in dem angeblich geschrieben steht, wie man diesen überaus mächtigen Feenherrscher beschwören kann. Auch dieses wird von Grevane und seinen Anhängern gesucht, da dies zusammen mit Kemmlers verschwundenem Buch die Grundlage für eine überaus mächtige Beschwörung ist.

Um den Totenbeschwörern einen Schritt voraus zu sein besucht Harry den einzigen Buchhändler Chicagos, der auch Bücher zu Übersinnlichen im Sortiment hat. Zufällig trifft er dort auf die überaus kompetente Buchhändlerin Sheila, die ihm eine Kopie des gesuchten „Erlkönig“ Buches zeigen kann.

Kurz danach wird er von zwei weiteren Totenbeschwörern angegriffen, die es auch auf den Erlkönig abgesehen haben. Harry kann nur durch die Hilfe seines Werwolf Freundes Billy Borden entkommen. Doch das ist alles erst der Anfang. Es kommen noch mehr Totenbeschwörer, der Erlkönig kommt für seine Jagd nach Chicago und dann ist da noch ein Dinosaurier, der ins Leben gerufen wird…

Der nun schon siebte Fall für Magier und Detektiv Harry Dresden ist alles andere als einfach. Er muss nicht nur einen Auftrag für seine Erzfeindin erfüllen, damit seine beste Freundin am Leben gelassen wird, sondern wird auch noch in die Machtspiele von Totenbeschwörern und des Feenreichs mit einbezogen.

Natürlich kann er all diese Gefahren in einem gewissen Rahmen jonglieren und teilweise sogar gegeneinander ausspielen. Leider ist dies alles nicht ganz umsonst und so macht sich Harry neben einigen Freunden auch wieder eine Menge Feinde. Manche davon sind sehr mächtig und eine Bedrohung nicht nur für Harry.

In „Erlkönig“ kann man nicht nur das erste Auftreten des Erlkönigs selbst erleben, sondern auch von der Buchhändlerin Sheila, die eine Manifestation der Lasciel Münze ist. Diese hat Harry zwar in seinem Labor versteckt, doch die kurze Berührung mit dem Taschentuch hat ausgereicht, um Harry in Versuchung zu führen. Immer häufiger muss er gegen die Stimme in seinem Kopf ankämpfen, die ihn überreden möchte die Gabe der Denarier anzunehmen. Ach ja, und es gibt einen Dinosaurier…falls ich das noch nicht erwähnt haben sollte…

„Erlkönig“ ist ein starkes Buch, welches den Beginn des nächsten großen Zyklus der Geschichte um Harry darstellt. Er weiht weitere Freunde ein, sein Bruder ist erneut eine große Unterstützung für ihn und am Ende kann Harry durch geschicktes Planen wieder die Welt retten. Alles hat aber seinen Preis, wie Harry wieder schmerzlich feststellen muss.

Ich könnte fast jedes al schreiben, dass dies der beste Band in der Geschichte ist. Man sollte „Die dunklen Fälle des Harry Dresden“ aber als Gesamtkonzept sehen und so ist dieser Band ein großartiger Auftakt zu einer neuen Steffel um Harry Dresden und seine Mitstreiter.

Dieser Band ist in der neuen Übersetzung von Dominik Henrici bei Blanvalet erschienen und ich persönlich freue mich schon auf die Fortsetzung.

Meine Meinung: 10 von 10 Punkten