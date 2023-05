Die Mimmis aus dem Norden und Elfmorgen aus Hessen gehen zusammen auf Tour. Letztgenannte Gruppe hat dazu einen Facebook-Post geschrieben und erklärt, warum das Ganze Enkeltrick heißt und wie es dazu gekommen ist. Der Post ist weiter unten eingebunden, hier erstmal das Zitat:

“Das klingt so verrückt wie genial: Die jungen Wilden und die alten Dinos, oder die jungen Dinos und die alten Wilden (wie rum ist eigentlich egal) wollen die Kadaver noch einmal so richtig aufmischen. Nach der gemeinsamen 7“ Split Vinyl ZERSTÖREN / NAZIS BLEIBEN NAZIS war Allen klar, dass diese Band-Liebe erst am Anfang steht. Deshalb geht es nun auf gemeinsame Doppel-Headliner Tour quer durch Deutschland!

Aber warum ENKELTRICK?

Wer kennt die Masche nicht: Der vermeintliche Enkel ruft bei den Großeltern an und ergaunert das hart ersparte Rentengeld. Widerliche Abzocke, schlimmstes Gaunertum. In diesem Fall war es genau anders herum. DIE MIMMIS haben ELFMORGEN angerufen und sich als Großeltern ausgegeben. ELFMORGEN haben es geglaubt (warum auch nicht) und so ziehen beide Bands nun gemeinsam los auf Tour.

Wer hier am Ende wen abzockt, wird sich aber noch zeigen! Fest steht nur: Die frechen Bengel aus Hessen und die Schlitzohren aus dem Norden laden zum Familientreffen ein. Hier sind einige Terminvorschläge für FreundInnen der gepflegten Sportgitarren-Musik..

Die Mimmis & Elfmorgen – “Enkeltrick Tour” 2023

28.09.23 – Kassel, Goldgrube

29.09.23 – Wermelskirchen, AJZ

30.09.23 – Essen, Don´t Panic

01.10.23 – Dresden, Chemiefabrik

02.10.23 – Karlsruhe, Alte Hackerei

03.10.23 – Nürnberg, Hirsch

04.10.23 – Hamburg, Knust

05.10.23 – Hannover, Kulturzentrum Faust

06.10.23 – Neustadt a.d.Ostsee, Punkrock Meuterei/ Forum

07.10.23 – Frankfurt a. Main, Das Bett*

Triple Headliner Show mit Frau Doktor (Tickets für diese Show bei reservix.de)”

