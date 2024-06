Die Toten Hosen veröffentlichen Vorab-Single & Musikvideo zu “Freunde”

Die Toten Hosen veröffentlichen mit “Freunde” eine Vorab-Single samt Musikvideo zum neuen Album “Fiesta Y Ruido – Die Toten Hosen live in Argentinien“. Dabei handelt es sich um die dritte Auskopplung des am 21. Juni erscheinenden Albums “Fiesta y Ruido: Die Toten Hosen live in Argentinien”. Zum Song heißt es: “Ein Stück, das in Argentinien immer gut ankam und von den Leuten vor Ort traditionell sehr gerne und sehr laut mitgesungen wird. Thematisch passt „Freunde“ perfekt zu der besonderen Verbindung zwischen den Toten Hosen und diesem einzigartigen Land mit all seinen verrückten, wunderbaren Menschen. Nicht nur wir haben über die Jahre viele tolle Freundschaften in Argentinien geschlossen, sondern auch etliche deutsche und argentinische Tote Hosen-Fans, die sich bei unseren Konzerten kennenlernten und seitdem regelmäßig gegenseitig besuchen.”

“Fiesta y Ruido: Die Toten Hosen Live in Argentinien” erscheint als Doppel-LP in einer auf 10.000 Stück limitierten und nummerierten Edition mit jeweils einer blauen und weißen 180g-Vinyl und als CD (Erstauflage im Digipack) mit 28-seitigem Booklet und kann hier vorbestellt werden.