DiNA veröffentlichen neues Video und Single zu Papier

Die Hamburger Band DiNA geben nach den Musikvideos “Porzellan” und “Papa” nun mit “Papier” einen weiteren Vorgeschmack auf das am 31. März 2023 erscheinende selbstbetitelte Debütalbum. Aneinandergereiht ergeben die Videos einen Kurzfilm. Dieser wurde auch schon auf diversen Kurzfilmfestivals eigereicht.

Mit “Papier” spricht die Band, die anonym bleiben möchte und daher jeder sein könnte – auch du und ich – ein weiteres Problem in unserer Gesellschaft an. Allein in Deutschland wird jede dritte Frau im Laufe ihres Lebens Opfer physischer oder sexualisierter Gewalt. In “Papier” wird genau so eine Geschichte gezeigt – und zwar ohne “Happy End”.