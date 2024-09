Distant mit neuer Video-Single “Fleshweaver”

Die niederländisch-slowakische Deathcore-Band Distant veröffentlichen mit “Fleshweaver” eine neue Single aus ihrem kommenden Studioalbum “Tsukuyomi: The Origin”. Im Jahr 2023 waren sie sehr beschäftigt und spielten 117 Shows. Bei dem Release handelt es sich um eine Neuauflage ihrer Debüt-EP “Tsukuyomi”. Die neue Version beinhaltet sieben neue Tracks sowie sechs überarbeitete Stücke, die eine umfassende Geschichte erzählen.

© Distant – Tsukuyomi_ The Origin (Artwork)

Erwarten darf man neue Features (Matthew K Heafy, Alex Erian von Despised Icon, David Simonich von Signs Of The Swarm und Travis Worland von Enterprise Earth). Heute stellen sie einen weiteren brandneuen Song vor, „Fleshweaver“, den die Band bereits während der letzten Shows gespielt hat. Für das Video haben sie sich mit Loki Films zusammengetan:

“Tsukuyomi: The Origin” wird am 22. November 2024 in den folgenden Formaten erscheinen::

Standard CD Jewelcase

black LP

Ltd. transp. sun yellow-black marbled LP (500x) available through DISTANT

Digital album

Zwei weitere Singles von dem Release gibt es hier:

“Loveless Suffering”:

“The Undying”: