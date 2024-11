Distant veröffentlichen „Acolytes Of Damnation (feat. Alex Erian of Despised Icon)“

Am Freitag, 22. November, erscheint ihr neues Album „Tsukuyomi: The Origin“, vorher veröffentlicht die niederländisch-slowakische Downtempo/Deathcore-Band Distant mit „Acolytes Of Damnation“ einen weiteren Track. Mit dabei ist Vocalist Alex Erian von den genreprägenden Despised Icon. Dieser neu interpretierte Track von Distants Debüt-EP „Tsukuyomi“ zeigt die Entwicklung der Band. Das Video wurde unter der Regie von Pavel Trebukhin gedreht, der bereits die Visuals für „The Undying“ lieferte, seht euch hier „Acolytes Of Damnation“ an:

Die Band sagt: „’Acolytes of Damnation’ stands as a cornerstone of ‘Tsukuyomi: Origins’, offering fans a tantalizing glimpse into our most ambitious work to date.“

© Distant – Tsukuyomi_ The Origin (Artwork)

Bestellt das Album hier:

DISTANT & Enterprise Earth

The Origin Of Madness Tour 2025

With Special Guests:

The Last Ten Seconds Of Life, Harbinger

30.01.25 (DE) Oberhausen – Kulttempel

31.01.25 (NL) Tilburg – Poppodium 013

01.02.25 (NL) Leeuwarden – Neushoorn

02.02.25 (DE) Hamburg – Logo

03.02.25 (SE) Gothenburg – Kulterlagret

04.02.25 (NO) Oslo – Parkteatret

07.02.25 (FIN) Tampere – Olympia

08.02.25 (FIN) Helsinki – Korjaamo

10.02.25 (DK) Copenhagen – Beta

11.02.25 (DE) Berlin – Cassiopeia

12.02.25 (DE) Dresden – Blauer Salon

13.02.25 (PL) Warsaw – Hydrozagadka

14.02.25 (CZ) Prague – Rock Cafe

15.02.25 (DE) Munich – Feierwerk

16.02.25 (AT) Vienna – Viper Room

17.02.25 (HUN) Budapest – Analog Music Hall

19.02.25 (IT) Venice – Revolver Club

20.02.25 (FR) Lyon – Rock N Eat

21.02.25 (CH) Aarau – KiFF

22.02.25 (DE) Karlsruhe – Die Stadtmitte

23.02.25 (FR) Paris – Glazart

24.02.25 (UK) Southampton – The Joiners

25.02.25 (UK) London – The Underworld

26.02.25 (UK) Bristol – The Fleece

27.02.25 (UK) Manchester – Rebellion

28.02.25 (UK) Glasgow – Cathouse

01.03.25 (UK) Birmingham – Asylum

02.03.25 (BE) Antwerp – Trix Club

