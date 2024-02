Dorian Hunter Dämonenkiller Folge 50.1 Das Kind der Hexe – Der Plan Hörspielkritik

Endlich ist es so weit und Coco Zamis steht kurz vor der Geburt ihres Sohnes. Nachdem der Dämonenkiller Dorian Hunter die junge Hexe aus den Fängen der schwarzen Familie befreien konnte und damit auch gleichzeitig das selbst ernannte neue Oberhaupt Olivaro abgesetzt hatte, ist es nun aber nur noch im Schutze des alten Herrenhauses sicher für Coco.

Dorian Hunter Dämonenkiller Folge 50.1 Das Kind der Hexe – Der Plan

Bewacht wird sie dort von Mrs. Pickford, dem Hermaphroditen Phillip und der ehemaligen Chefin des Secret Service Bethany Bail. Diese hat sich auch um zwei Hebammen gekümmert, die sich eigentlich um eine Hausgeburt kümmern sollten. Leider haben die beiden Hebammen ein Zusammentreffen mit den Dämonenrockern nicht überlebt, so dass Coco nun für die Geburt in ein Krankenhaus muss.

Da durch ein Feuer in der Küche des Herrenhauses scheinbar Cocos Fruchtblase geplatzt ist, muss sie nun so schnell wie möglich ins Krankenhaus. Doch auf diesen Moment hat Olivaro nur gewartet. Mit Hilfe seiner Armee von Untoten bringt er Coco und Bethany Bail in Bedrängnis. Nur durch ein geschicktes Ablenkungsmanöver gelingt es den beiden ins nächstgelegene Krankenhaus zu entkommen. Dort stellt sich aber heraus, dass es nur ein Fehlalarm war und Coco mit der Geburt noch etwas Zeit hat.

Um bei solch einem Angriff beim nächsten Mal besser gewappnet zu sein, erarbeiten Dorian und seine Freunde einen Notfallplan. Im Krankenhaus werden der Puppenmann Donald Chapman und sein Partner Marvin Cohen eingeschleust, die dort von der psychisch-kranken Lillian Hunter bewacht werden. Dämonen können die Nähe von psychisch-kranken Menschen einfach nicht ertragen und daher scheint das Krankenhaus nu sicher zu sein.

Dorian unterdessen hat von Olivaro einen Tipp erhalten, wo sich die letzten Reste der Dämonenrockergang aufhalten. Anstatt diese Nettigkeit des Januskopfes zu hinterfragen, macht sich Dorian auf den Weg dorthin. Ein großer Fehler…

Wie man es von Zaubermond und der dort erscheinenden „Dorian Hunter Dämonenkiller“ Hörspielreihe schon mehrfach gewohnt ist, müssen große Geschichten immer aufgeteilt werden. So ist es auch diesmal bei der Geburt des Kindes von Dorian Hunter und Coco Zamis, welche in der Jubiläumsfolge Nummer 50 geschehen wird.

Der erste Teil der Geschichte beginnt mit dem Verhör von Dorian Hunter, der angeblich mehrere Menschen ermordet haben soll. Darunter auch zwei seiner engsten Vertrauten. Doch wie ist es dazu gekommen? Erneut arbeitet Dennis Ehrhardt als Regisseur und Produzent der Serie hier mit Rückblenden beziehungsweise mit dem Bericht von Dorian, der angereichert wird mit der Sicht von Coco. Dieses ist erzähltechnisch wirklich hervorragend, da so schon zu Beginn eine Grundspannung aufgebaut wird und man in fast jeder Szene denkt „So, jetzt ist es so weit…“.

Natürlich endet dieses Hörspiel an der spannendsten Stelle und lässt uns Hörer mit vielen offenen Fragen zurück. Zum Glück ist der zweite Teil gleichzeitig mit „Der Plan“ erschienen, so dass man den Cliffhanger direkt weiter hören kann.

Für die Umsetzung konnte Dennis Erhardt für seine adaptierte Version von Ernst Vlceks Dorian Hunter Geschichte erneut auf seine beiden Protagonisten Thomas Schmuckert als Dorian Hunter sowie Claudia Urbschat-Mingues als Coc Zamis setzen. Dazu kommen noch die wohlbekannten Stimmen von Karin Rasenack als Bethany Bail, Frank Gustavus als Marvin Cohen, Frank Felicetti als Donald Chapman, Iris Artajo als Lilian Hunter, Regina Lemnits als Martha Pickford, Tim Kreuer als Phillip sowie Stefan Krause als Olivaro.

Dazu kommen noch die Stimmen von Stephanie Kellner als Hekate, Gerlinde Dilge als Margaret, Roland Hemmo als Detective, Julian Greis als Constable Stern, Michael Bideller als Taxifahrer, Wolfgang Rüter als Tankstellenkassierer, Katharina von Keller als Justine Kenna, Torben Liebrecht und Pascal Houdus als Rocker, Matti Krause als Jason, Chantal Busse als Siobhan May, Peter Kaempfe, Achim Schülke und Peter Weis als Untote sowie Jürgen Holdorf als Polizist am Megafon.

Wie immer bin ich schwer begeistert von den Geschichten um Dorian Hunter. Dennis Erhardt und seinem Team gelingt es immer wieder uns Hörern einen Schritt voraus zu sein und plötzlich eine mehr als unerwartete Wendung aus dem Hut zu zaubern. So auch diesmal, denn die neue Oberschurkin Hekate spinnt schon seit einigen Episoden im Hintergrund die Fäden…doch was ist ihr Meisterplan hinter allem? Vielleicht gibt es die Auflösung ja im zweiten Teil der Geschichte.

Meine Meinung: 10 von 10 Punkten

