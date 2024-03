Dorian Hunter Dämonenkiller Folge 50.2 Das Kind der Hexe – Pigeon Street Hörspielkritik

Die Geburt von Dorians und Cocos Kind steht kurz bevor und Dorian befindet sich, nachdem er von Olivaro in eine Falle gelockt wurde, immer noch im Verhörraum der Londoner Polizei. Olivaro hat Dorian einen Hinweis auf die Motorradgang aus dem Dämonenuntergrund gegeben, die von deren neuen Meisterin Hekate angeführt wird.

Dorian Hunter Dämonenkiller Folge 50.2 Das Kind der Hexe – Pigeon Street

Da Hekate aber auch nicht mit offenen Karten spielt und scheinbar selbst noch ein Hühnchen mit Dorian und seinen Freunden zu rupfen hat, ist sie auf Dorian „Most Wanted List“ nach ganz oben gerutscht. Als Dorian aber bei der Motorradgang auftaucht, sind diese schon tot und die Polizei taucht auf. Dorian spielt auf Zeit, doch dann erreicht ihn ein Anruf von Donald Chapman. Dorians Frau Lilian ist verschwunden, die eigentlich ihn und seinen Partner Marvin Cohen beschützen sollte.

Dorian macht sich sofort auf den Weg, hat dabei aber die Polizei auf seinen Versen. Er sagt Cohen und Chapman zwar, dass diese auf ihn warten sollen, doch verständlicherweise ist Cohen besorgt um seine Freundin, mit der er nach diesem Abenteuer zusammenziehen wollte. Durch Schwester Margaret erfahren die beiden Agenten, dass sich Lilian mit Oberärztin Bathory auf den Weg in den Keller gemacht hat.

Als Cohen und Chapman dort ankommen, entdecken sie vor einem Raum eine riesige Blutlache. Da Chapman wieder Probleme mit seinem Herzen hat muss Cohen alleine dort rein. Ein verheerender Fehler, denn über der Leiche von Lilian Hunter wartet Dorians Bruder Jerome Hewitt auf ihn. Dieser greift auch sofort n und kann Cohen nach einem heftigen Kampf schwer verletzen. Dorian schafft es zwar ins Krankenhaus, ist aber leider zu spät. An genau dieser Stelle greift ihn die Polizei auf…

Und dann ist da ja noch die Geburt des Kindes, welches Hekate nur zu gerne in die Hände bekommen möchte. Doch Coco weiß sich auch ohne die Hilfe von Dorian und seinen Freunden zu helfen…

Da sind wir nun – Episode 50.2, die Geburt des Kindes von Dorian Hunter und Coco Zamis. Lange hat man in der „Dämonenkiller“ Serie auf diesen Punkt hingearbeitet. Über mehrere Folgen konnte man den Aufstieg Olivaros sowie den damit verbundenen Aufstieg Cocos verfolgen. Man war sich nie ganz sicher, auf welcher Seite sie nun wirklich steht. Dann gab es Dorians lange Suche nach seiner Geliebten bis zur mehr als abenteuerlichen Rettungsmission. Olivaros Fall und der Aufstieg einer neuen Obergegnerin, die scheinbar irgendwas mit einer von Dorians früheren Inkarnationen verbindet.

Dennis Ehrhardt und seinem Team gelingt es hier wieder ausgezeichnet die Spannung über die komplette Geschichte hinweg aufrecht zu erhalten. Ich persönlich muss die Geschichten immer zweimal hören, damit ich auch die kompletten Verknüpfungen verstehe, die von den Machern eingestreut werden. Aber da ist ja auch gerade das schöne an dieser Hörspielreihe. Nichts ist so, wie es am Anfang scheint und eigentlich alles ergibt am Ende im Großen und Ganzen einen Sinn.

Für die Umsetzung dieses zweiten Teils konnte Dennis Ehrhardt erneut auf seine beiden Protagonisten Thomas Schmuckert als Dorian Hunter sowie Claudia Urbschat-Mingues als Coco Zamis zählen. Dazu kommen noch die Stimmen von Karin Rasenack als Bethany Bail, Frank Gustavus als Marvin Cohen, Frank Felicetti als Donald Chapman, Iris Artajo als Lilian Hunter, Regina Lemnits als Martha Pickford, Tim Kreuer als Phillip sowie Stefan Krause als Olivaro in den weiteren oft präsenten (Neben-) Rollen.

Darüber hinaus kommen noch die Stimmen von Stephanie Kellner als Hekate, Gerlinde Dilge als Margaret, Roland Hemmo als Detective, Julian Greis als Constable Stern, Sven Plate als Jerome Hewitt, Kai-Henrik Möller als Krankenpfleger, Celine Fontanges als Krankenschwester, Freimut Götsch als Jeff Parker, Tim Knauer als Georg Rudolf Speyer, Piet Rose als Martin Zamis, Peter Kaempfe als Feuerwehrmann sowie Jürgen Holdorf, Erik Schäffler, Octavian Willixhofer und Dennis Ehrhardt als Polizisten. Als Dämonenschar kann man noch die Stimmen von Henning Anders, Silke Bruns, Denise Hoehne, Alica Mayleen, Inke Meyer, Manuela Pund, Alexander Rieß, Anne-Britt Sommer, Janne Speisen, Jennifer Spiesen, Manuel Springer, Achim Schülke und Tim Walter hören.

„Dorian Hunter – Dämonenkiller“ ist wie immer ganz großes Kino. Die Handlung ist wirklich gut durchdacht und auch die ursprüngliche Geschichte Ernst Vlcek ist von den Machern wieder hervorragend adaptiert worden. Ich freue mich immer, wenn es neue Geschichten von Dorian und seinem Team gibt. Diese sind nicht ganz so glatt, wie die anderen Geister- oder Gespensterjäger und die Figuren haben Ecken und Kanten. 50 Geschichten sind beim Zaubermond Verlag unter der Leitung von Dennis Ehrhardt jetzt geschafft und ich freue mich schon sehr auf die nächsten 50.

Meine Meinung: 10 von 10 Punkten

