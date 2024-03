Du darfst nicht alles glauben, was du denkst – Meine Depression von Kurt Krömer Buchkritik

Das Buch „Du darfst nicht alles glauben, was du denkst – Meine Depression“ von Kurt Krömer habe ich immer mal wieder in Buchhandlungen gesehen. Kürzlich ergab sich die Gelegenheit, es auch mal zu lesen. Das Werk ist am 10. März 2022 beim Verlag Kiepenheuer & Witsch erschienen und hat 192 Seiten. Das hat mich sehr gefreut. Vor allem, weil ich die Sendung mit Torsten Sträter und Kurt Krömer sehr aufschlussreich und mutig fand. Von beiden.

Auf der Website steht unter anderem folgendes zum Buch: „»Ich war dreißig Jahre depressiv. Ich muss damit leben. Und ich habe keinen Bock, das zu verheimlichen.«

Kurt Krömer ist einer der beliebtesten und bekanntesten Komiker des Landes. In seiner Sendung »Chez Krömer« sprach er offen über seine schwere Depression und seine Zeit in der Tagesklinik und hat damit Millionen von Menschen erreicht.

Alexander Bojcan ist 47 Jahre alt, trockener Alkoholiker, alleinerziehender Vater und er war jahrelang depressiv. Auf der Bühne und im Fernsehen spielt er Kurt Krömer. Er will sich nicht länger verstecken. »Du darfst nicht alles glauben, was Du denkst« ist der schonungslos offene und gleichzeitig lustige Lebensbericht eines Künstlers, von dem die Öffentlichkeit bisher nicht viel Privates wusste. Alexander Bojcan bricht ein Tabu und das tut er nicht um des Tabubrechens willen, sondern um Menschen zu helfen, die unter Depressionen leiden oder eine ähnliche jahrelange Ärzteodyssee hinter sich haben wie er selbst.“

Wie wahrscheinlich jedes Buch, das aufklären möchte und aufzeigen möchte, wie die Realität aussieht, die man selbst erlebt hat, wirbt auch dieses für einen offenen Umgang mit psychischen Krankheiten. Ich wünschte, Fachpersonal wäre verpflichtet sich damit zu beschäftigen, egal ob in Kliniken, im Sinne einer Betreuung oder im Bereich Wohnen. Obwohl vom Fach schlägt einem dort auch Unverständnis entgegen. In einer Menge, die niemand in einem solchen Setting erwarten würde.

Aber zurück zum Buch. Kurt Krömer hat sich sehr persönlich über seine Depression ausgelassen, erklärt und einen Weg der Besserung aufgezeigt, der für ihn funktioniert. Ich freue mich sehr für jeden, bei dem das klappt. Ich suche noch nach einem Weg. Im Moment räumt man mir die Steine in den Weg und nicht wieder weg. Das zermürbt auf sehr vielen Ebenen. Trotzdem sind die knapp zweihundert Seiten spannend zu lesen und interessant für jeden, der damit direkt oder indirekt in Berührung kommt. Sehr zu empfehlen. Sehr gut und rund zu lesen.

