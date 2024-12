Emil Bulls: Neue Single „My Favorite Waste Of Time“ draußen

Mit ihrer neuen Single „My Favorite Waste Of Time“ sorgen die Emil Bulls für Abwechslung. Die Münchner veröffentlichen damit ihren zweiten Track in diesem Jahr. Zuvor gab es bereits einen Song mit Doro Pesch und dem Titel „Warriors Of Love“. Dieser wurde im Rahmen der Spendenaktion „The Ride To Wacken“ veröffentlicht.

Die „Love Will Fix It Part Two“-Tour führt die Gruppe durch ganz Deutschland, zudem ist ein zusätzlicher Termin in der Schweiz geplant. Support gibt es von Self Deception und With Heart.

Hier findet ihr alle Termine auf einen Blick:

13.12.2024 – DE – Andernach, Live Club

14.12.2024 – DE – Jena, F-Haus

20.12.2024 – DE – München, Backstage (Zusatzshow X-Mas Bash)*

21.12.2024 – DE – München, Backstage Werk (X-Mas Bash, ausverkauft)*

16.01.2025 – CH – Winterthur, Gaswerk

17.01.2025 – DE – Saarbrücken, Garage

18.01.2025 – DE – Stuttgart, LKA Longhorn

23.01.2025 – DE – Bremen, Modernes

24.01.2025 – DE – Kiel, Pumpe

25.01.2025 – DE – Osnabrück, Rosenhof Osnabrück

30.01.2025 – DE – Bochum, Zeche

31.01.2025 – DE – Regensburg, Airport

01.02.2025 – DE – Dresden, Tante Ju

06.02.2025 – DE – Frankfurt, Batschkapp

07.02.2025 – DE – Erlangen, E-Werk

08.02.2025 – DE – Memmingen, Kaminwerk*

ohne With Heart