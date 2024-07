Enter Shikari veröffentlichen “Dancing On The Frontline”

Enter Shikari veröffentlichen ein neues Album namens “Dancing On The Frontline”. Dabei handelt sich um ein Release bestehend aus BBC Session Tracks, Stand-alone Singles und Remixe. Außerdem ist eine Blu-ray mit Live-Aufnahmen dabei. Erschienen ist das Ganze kürzlich via SO Recordings.

Seitens der Band wird “Dancing On The Frontline” als Begleitalbum zum UK-Nummer-1-Album “A Kiss for the Whole World” beschrieben. Die Features beinhalten Wargasm, Cody Frost, AViVA und Fever 333’s Jason Aalon Butler. Die Aufnahmen auf der Blu-ray stammen vom Slam Dunk Festival in 2023 und ihrem Set vom Vainstream Festival im Sommer 2022.

Enter Shikari 2024 Headline Tourdates:

10.12.2024 – (DE) Dortmund, FZW

11.12.2024 – (DE) Bremen, Modernes

12.12.2024 – (DE) Dresden, Reithalle

13.12.2024 – (DE) Stuttgart, Im Wizemann

Enter Shikari – “Dancing On The Frontline” Tracklist

Goldfish (Shikari Sound System remix) Bloodshot (Shikari Sound System remix) The Void Stares Back (feat. Wargasm) Bull (feat. Cody Frost) STRANGERS (feat. AViVA) Losing My Grip (feat. Jason Aalon Butler) It Hurts (BBC Radio 1 Future Sounds session version) Bull feat. Cody Frost (BBC Radio 1 Future Sounds session version) (pls) set me on fire (BBC Radio 1 Rock Show session version) A Kiss For The Whole World (BBC Radio 1 Rock Show session version) Bloodshot (BBC Radio 1 Rock Show session version)