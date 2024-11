Ex-Primus-Drummer Tim Alexander veröffentlicht Statement zu seinem kürzlichen Ausstieg

Der Ex-Primus-Drummer Tim Alexander veröffentlicht nun ein Statement zu seinem kürzlichen und relativ plötzlichen Ausstieg bei der Band. Der Langzeit Drummer erklärt darin seine Beweggründe ausführlich.

„Ich weiß, dass es viele Fragen dazu gibt, warum ich Primus verlassen habe, und ich finde es wichtig, meine Geschichte zu teilen – für mich selbst und für unsere Fans. Primus zu verlassen war eine der schwierigsten Entscheidungen meines Lebens, aber letztendlich war es Liebe – für mich selbst, meine Familie und das Leben, das ich mir für die Zukunft aufbauen möchte. Ich habe den Weg der Liebe gewählt.

Was ich der Band sagte, dass ich ‚meine Leidenschaft fürs Spielen verliere‘, habe ich tatsächlich gesagt. Aber ich sagte auch: ‚All diese Touren haben mich leer zurückgelassen. Mein Körper tut ständig weh.‘ Dieser Kontext ist wichtig. Ich sagte ihnen auch, dass sie jemanden verdienen, der da sein möchte. Und das meinte ich ernst. Was ‚abrupt‘ angeht, denke ich, dass es nie den perfekten Zeitpunkt gibt, etwas zu verlassen, bei dem man so lange dabei war. Bands haben ihre eigenen inneren Abläufe und sind eine Beziehung. Manchmal fühlt es sich nicht ausgewogen an und manchmal funktioniert es nicht.

In den letzten Monaten habe ich eine Phase tiefer Heilung und intensiver psychischer Rehabilitation durchgemacht und gelernt, mich mit den Problemen auseinanderzusetzen, die ich seit Jahren mit mir herumtrage. In dieser Zeit der Einsamkeit habe ich mit neuer Klarheit erkannt, was mir nicht mehr dient, welche Menschen und Situationen mein Wohlbefinden nicht fördern und welche Teile meines Lebens ich loslassen muss, um Frieden und Stabilität zu finden.

Als ich Primus beitrat, war ich 24 Jahre alt. Jetzt bin ich fast 60 und nicht nur Schlagzeuger, sondern auch Ehemann und Vater. Fast vier Jahrzehnte Schlagzeuger zu sein, hat meinen Körper stark beansprucht. Wie ich bereits sagte, mein Körper tut weh. Meine Hände tun weh. Mein Rücken tut weh. Vor zehn Jahren hatte ich eine Operation am offenen Herzen und kämpfe immer noch mit den Folgen.

So viele Jahre meines Lebens habe ich die Musik geschlafen, geatmet und gelebt und ihr alles gegeben, was ich hatte – und das oft auf Kosten meiner körperlichen und geistigen Gesundheit. Schlagzeugspielen ist ein anstrengender Beruf – und in Verbindung mit Tourneen und Auftritten kann es auf jeder Ebene erschöpfend sein. Aber ich liebe das Schlagzeugspielen und werde es immer tun. Genauso wie ich immer so viel Liebe und Wertschätzung für unsere Fans empfinden werde, für die Musik, die wir gemacht haben, die Orte, an die wir gegangen sind, und alles, was ich dabei gelernt habe.

Als wir als junge Musiker aufwuchsen, war es eine andere Welt als heute. Es gab keinen Fokus darauf, wie dieses Leben uns beeinflusste – es wurde einfach nicht darüber gesprochen – und ich denke, wir haben im Laufe der Jahre deswegen viele großartige Musiker verloren. Ich habe nicht mehr das Bedürfnis, die Tatsache zu verbergen, dass ich im letzten Jahr nicht glücklich war und mich emotional an einem dunklen Ort befand. Ich habe meine Familie auf Tour schrecklich vermisst und mich sehr einsam gefühlt.

Meine Entscheidung, die Band zu verlassen, wurzelte in dem tiefen Bedürfnis, meiner geistigen und körperlichen Gesundheit Priorität einzuräumen. Ich möchte meiner Familie die Präsenz und Energie geben, die sie verdient, und mich so um mich selbst kümmern, dass ich mich entfalten kann.

Ich betrachte dieses nächste Kapitel als einen positiven Neuanfang, der hoffentlich andere dazu inspirieren kann, ihre eigenen Wahrheiten auszusprechen und zu leben, auch wenn es schwer ist. Ich wünsche der Band weiterhin viel Erfolg; und den Fans, die mir zur Seite gestanden haben, möchte ich für ihr Mitgefühl und ihre freundlichen Worte danken. Ihre Unterstützung war für mich eine Quelle der Kraft, und während ich dieses Kapitel abschließe, freue ich mich darauf, einen neuen Weg nach vorne zu erkunden – einen, der auf Liebe, Respekt und Gesundheit basiert.“