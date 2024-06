Fahnenflucht kündigen neues Album “Molotov Zitrone” an

Fahnenflucht kündigen ihr neues Studioalbum mit dem Titel “Molotov Zitrone” für eine Veröffentlichung am 13. September 2024 über Aggressive Punk Produktionen an. Wieder soll es textlich um politische und soziale Themen drehen.

Die Band dazu: „Ein Album ist ja auch immer eine Momentaufnahme, eine Art kollektiver Tagebucheintrag der Bandgeschichte. Insofern ist es nahezu unmöglich, sich NICHT mit jedem Album ein Stück weit neu zu erfinden. Da spielen bei uns politische Entwicklungen wie zum Beispiel der zunehmende Rechtsruck in Europa und Kriegstreiberei eine Rolle, aber auch persönliche Erfahrungen in Form gesammelter privater Tragödien und Komödien. Das wird dann alles durch den ‘FAHNENFLUCHT-Filter’ gedrückt und auf Platte gepresst, denn für uns zählt am Ende nur, dass wir uns selbst in den Songs wiederfinden und dahinter stehen können.“

© Fahnenflucht – Molotov Zitrone (Artwork)

Ein Spagat zwischen Persönlichem und Politischem – das beweisen Songs wie die Single „Tag der Rache“, zu der Gitarrist Kai meint: „Wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach ‘nen Cocktail draus. Hat ja keiner gesagt, dass man den trinken können muss“ oder sie verbinden beide Themen direkt in ihren Songs, wie Kai mit den Worten „Widerstand fängt im Privaten an“ zusammenfasst: „Das ist gar nicht trennbar für uns. Es wäre zum Beispiel völlig bescheuert, im persönlichen Umfeld rechte Parolen von irgendwelchen entfernten Verwandten bei Familienfeiern zu tolerieren, aber dann gegen Nazis auf die Straße zu gehen. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass politisches Engagement im Privaten beginnen muss, zuallererst bei sich selbst. Privat ist man eben nicht anonym und in der Masse geschützt, sondern ist vollständig selbst für seine begangenen oder auch unterlassenen Handlungen verantwortlich.“

Es gibt kompromisslose Abrechnungen mit dem Patriarchat (im erwähnten „The Great Reset“), eine intellektuelle Auseinandersetzung mit Schwurblern und Hetzern („Im Zweifel für den Zweifel“) und im Track „Die Letzten“ einen Schulterschluss mit den sogenannten „Klimaklebern“ der Letzten Generation. Der Song „Mit dir okay“ ist dann eine absolute Premiere, denn es ist das erste Liebeslied.

Bei den Aufnahmen zu „Molotov Zitrone“ arbeitete Fahnenflicht wie gewohntmit ihrem langjährigen Wegbegleiter Matthias Lohmöller im DocMaKlang Studio Osnabrück zusammen.

Die Band fasst die Zusammenarbeit folgendermaßen zusammen: „Matze ist so was wie das heimliche sechste Bandmitglied, insofern war es von vornherein gar keine Frage, wo wir hingehen. Wir hatten gemeinsam Lust darauf, verstärkt mit unterschiedlichen stimmlichen Facetten zu spielen, weil sich das bei einigen Songs so angeboten hatte. So sind einige spannende Elemente der Platte erst im DocMaKlang-Umfeld entstanden.”

https://fahnenflucht.com/molotovzitronetour

FAHNENFLUCHT auf Tour

03.10.2024 GER-Krefeld, Kulturrampe

04.10.2024 GER-Würzburg, B-Hof

05.10.2024 AUT-Wien, The Loft

11.10.2024 GER-Bremen, Tower

12.10.2024 GER-Oberhausen, Druckluft

31.10.2024 GER-Saarbrücken, Studio 30

01.11.2024 GER-Darmstadt, Bessunger Knabenschule

02.11.2024 GER-Nürnberg, Z-Bau

15.11.2024 GER-Berlin, Badehaus

16.11.2024 GER-Hamburg, Monkeys Musik Club

06.12.2024 GER-Leipzig, Bandhaus

07.12.2024 GER-Erfurt, Veb Bandhaus

20.12.2024 GER-Kassel, Goldgrube

21.12.2024 GER-Lindau, Vaudeville

© Fahnenflucht Molotov Zitrone Tour