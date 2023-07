Feurschwanz veröffentlichen neue Single “SGFRD Dragonslayer” + Musikvideo

Feuerschwanz veröffentlichen ihre dritte Single mit dem Titel „SGFRD Dragonslayer“ plus Musikvideo aus dem neuen Studioalbum „Fegefeuer“. Mittlerweile wurde auch die „Fegefeuer-Tour 24“ annonciert. Die Daten dazu gibt es weiter unten ebenso natürlich auch das Musikvideo. Das neue Studioalbum “Fegefeuer” erscheint am 21. Juli 2023 via Napalm Records.

© Feuerschwanz [Photo Credit: Stefan Heilemann]

Auf “SGFRD Dragonslayer” verbinden sich lyrische Anspielungen auf den legendären Siegfried Drachentöter mit schwerem Riffing und nordischer Mythologie.

FEUERSCHWANZ selbst über ihr Musikvideo:

„Die Siegfried-Sage ist ein uralter nordischer Mythos, der durch die Jahrhunderte Menschen bewegt und inspiriert hat. Mensch gegen Monster, David gegen Goliath, ein Thema bei dem Fantasie und Realität immer wieder zusammentreffen. Wir lassen den Drachen auf euch los – Wagner war gestern, Metal ist heute!“

FEUERSCHWANZ live:

Festivals 2023

06.07.23 DE – Ballenstedt / Rock Harz Festival

07.07.23 DE – Vöhringen (Iller) / 875 Jahre Vöhringen

11.07.23 DE – Plassenburg / Plassenburg Open Air

13.07.23 AT – Leoben / Area 53 Festival

14.07.23 CZ – Zlin / Masters Of Rock

22.07.23 DE – Bückeburg / MPS

10.08.23 ES – Villena / Leyendas Del Rock

19.08.23 DE – Weil Am Rhein / MPS

26.08.23 DE – Wuppertal / Feuertal Festival

02.09.23 DE – Luhmühlen / MPS

Fegefeuer Tour 2024

w/ Orden Ogan, Angus McSix

11.04.24 DE – Hamburg / Große Freiheit 36

12.04.24 DE – Berlin / Huxleys

13.04.24 DE – Dresden / Alter Schlachthof

18.04.24 DE – Saarbrücken / Garage

19.04.24 DE – Erfurt / Club Central

26.04.24 DE – Hannover / Capitol

27.04.24 DE – Osnabrück / Hyde Park

01.05.24 DE – Nürnberg / Löwensaal

02.05.24 DE – Stuttgart / LKA Longhorn

03.05.24 DE – Wiesbaden / Schlachthof

04.05.24 DE – Köln / Palladium

06.12.24 AT – Wien / Arena

FEUERSCHWANZ sind

Johanna – Violin, Hurdy Gurdy

Hauptmann – Vocals, Acoustic Guitar, Irish Bouzouki

Hodi – Vocals, Bagpipe, Acoustic Guitar, Mandolin and many more

Hans – E-Guitar, Acoustic guitar

Jarne – Bass, Vocals

Rollo – Drums

Musch Musch – Dance & Performance

Myu – Dance & Performance