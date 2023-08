Filter – The Algorithm CD Kritik

Am 25. August 2023 ist mit “The Algorithm” das achte Studioalbum von Filter über Golden Robot Records / The Orchard erschienen. Vorab gab es drei Songs daraus zu hören: “Obliteration”, Face Down” und “For the Beaten”. Die gibt es am Ende des Artikels zur Einstimmung auf die Ohren.

Der neue Longplayer war ursprünglich als Anknüpfungspunkt zum ersten Album “Short Bus” und für 2018 anvisiert. Musste dann aber wegen der Auflösung der Crowdfunding-Plattform PledgeMusic verschoben werden. Einiges von diesem Material soll es dennoch auf dieses Album geschafft haben, andere Stücke, zwei an der Zahl, haben es als Singles im Jahre 2020 geschafft. “The Algorithm” ist das erste Album seit sieben Jahr, 2016 erschien “Crazy Eyes”.

© Filter – The Algorithm (Artwork)

Vorher sollte das Werk im Übrigen den Titel “They’ve Got Us Right Where They Want Us, at Each Other’s Throats” tragen. Das sollte allerdings nicht das einzige Mal sein. Und drei Stück aus der Zusammenarbeit mit Brian Liesegang haben es auf das neue Release geschafft. “Murica”, “Thoughts and Prayers” und “(Command-Z) High as a Muv Fucka”. Die beiden erstgenannten Stücke erschienen 2020 als Single, letztgenannter ist tatsächlich als “Command-Z” auf dem Album gelandet. “Murica” hieß 2020 auch das Album. Ich habe euch ja gesagt, dass es nicht bei der einen Änderung bleiben würde.

Und eine weitere folgt auf dem Fuße: 2022 änderte Frontmann Richard Patrick den Titel wieder zu “They’ve Got Us Right Where They Want Us, at Each Other’s Throats”, kündigte ein Release für 2023 via Golden Robot Records an und teilte mit, das “Murica” und “Thoughts and Prayers” nicht auf dem Album sein werden. Im Mai 2023 erschien die Single “Face Down” und auch der neue Albumtitel “The Algorithm” wurde bekanntgegeben. Achja, ursprünglich war “ReBus” als Anspielung auf das erste Album “Short Bus” geplant. Verwirrend? Ja, finde ich auch.

Statt der geplanten Reunion zum Duo, ist es wieder eine Platte auf der Patrick als ständiges Mitglied zu hören ist. Schade. Die beiden anderen Singles klangen nämlich vielversprechend.

Nach mehrmaligen Durchläufen bin ich weiterhin zwiegespalten. Irgendwie gut aber dennoch nicht mitreißend. Filter waren aber nie “einfach”, finde ich. Insofern sei gesagt: lieber einmal zu viel als einmal zu wenig anhören. Das kann sich einigermaßen schnell drehen und ändern. Also, der Eindruck, nicht schon wieder der Albumtitel. Interessant, schwerfällig aber auch das ein oder andere Highlight sind auf dem Album. Ob die drei Singles dazugehören, könnt ihr hier feststellen.

FILTER – “Obliberation”

FILTER – “Face Down”

FILTER – “For the Beaten”

FILTER Tourdates 2024 (GAS)

19.03. Zürich, CH – Dynamo

20.03. Stuttgart – Im Wizemann

22.03. München – Backstage Halle

23.03. Wien, AT – Flex

27.03. Berlin – Lido

28.03. Köln – Club Volta

29.03. Hamburg – Knust

30.03. Aschaffenburg – Colos-Saal