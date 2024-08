Finger Eleven feiern 1 Milliarde Streams mit neuem Song “Adrenaline”

Die Alternative-Rock-Band Finger Eleven hat allen Grund zum Feiern. 1 Milliarde Streams sind geknackt und zu diesem Anlass gibt es den neuen Track “Adrenaline” über Better Noise Music.

Zum August 2024 haben Finger Eleven offiziell die Marke von 1 Milliarde Streams geknackt, was einem Durchschnitt von circa 5 Millionen Streams pro Woche entspricht und damit ihren Status, als eine der meistverkauften kanadischen Bands aller Zeiten gesichert.

© Finger Eleven – Adrenaline (Single Artwork)

Um diesen Meilenstein gebührend zu feiern, veröffentlicht die mit 5x Platin ausgezeichnete Band ihre neue Single „Adrenaline“. Der Song ist eine Hymne über den Nervenkitzel des Lebens und eine erste Kostprobe aus dem kommenden neuen Album, das im nächsten Jahr über Better Noise Music erscheinen wird.

“Sonically, I think ‘Adrenaline’ showcases a different side of the band,” kommentiert Sänger Scott Anderson. “There’s an exciting pulse in the music and I wanted the lyrics to keep up with that same energetic level. The song makes me want to go out and try something wild, or at the very least: turn it up real loud.”

https://fingereleven.ffm.to/adrenaline